Maroc: L'usage innovant de la langue arabe dans le contenu numérique au centre d'un forum à Rabat

Rabat — L'utilisation de la langue arabe de manière innovante pour encourager la création de contenus sur les plateformes numériques a été au centre d'un forum, jeudi à Rabat, à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe.

Ce forum, organisé par le Centre de la langue arabe pour les non arabophones relevant de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), avec la participation d'universitaires, de spécialistes et de créateurs de contenu, vise à mettre en évidence l'importance de la langue arabe dans l'industrie du contenu et à encourager son utilisation innovante dans les créations sur les médias numériques.

Cette rencontre a également porté sur les défis auxquels sont confrontés les créateurs de contenu à la lumière du développement numérique et des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Il a été également l'occasion de présenter des succès-stories et des expériences inspirantes dans la création de contenu en arabe pour encourager les amateurs et les professionnels à améliorer leurs compétences.

Dans une allocution, le Directeur général adjoint de l'ICESCO, Abdelilah Benarfa, a souligné qu'au milieu de l'échange d'informations et d'idées au niveau mondial, la langue, en tant qu'outil puissant, s'érige en pont mondial servant à connecter des individus de différentes cultures et ethnies, notant que le développement numérique à l'échelle mondiale impose, de manière urgente, l'usage d'une langue bien outillée qui aide à la création de contenus significatifs.

La langue arabe contribue désormais à la création d'un contenu mondial, permettant de renforcer sa position internationale dans divers domaines, a-t-il ajouté, mettant en avant son rôle de facilitateur des échanges culturels à travers la promotion, notamment, de la compréhension en les peuples à travers le monde.

Pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Secteur de la culture -, Samira El Malizi, a salué le choix de la thématique de ce forum, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, ce qui confère à cette rencontre une grande importance à l'ombre de la révolution informatique et du développement numérique.

Soulignant la place de la langue arabe en tant que lien communicatif, cognitif et culturel entre de nombreux peuples, elle a relevé que cette langue, qui fait face à nombre de défis, ne cesse de s'enrichir et de s'approfondir à la faveur de sa richesse sémantique, notamment.

Le programme du forum comprenait deux sessions de dialogue sur "la création de contenu pour la langue et la littérature arabes" et "la création de contenu culturel général en arabe classique", avec la participation de jeunes créateurs de contenu de renom sur les scènes arabe et mondiale.