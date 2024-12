Maroc: La destination pays séduit les voyagistes brésiliens

Sao Paulo — Le Maroc, destination d'exception à l'échelle mondiale, suscite un intérêt croissant auprès des voyagistes brésiliens, porté par la reprise récente des vols directs entre Sao Paulo et Casablanca, opérés par Royal Air Maroc.

La réouverture de cette liaison stratégique, opérée trois fois par semaine entre les deux capitales économiques à bord d'un Dreamliner, symbole de confort et de sûreté, a été largement saluée par les professionnels du secteur. Elle promet de dynamiser tant le tourisme que les affaires entre les deux rives de l'Atlantique.

OPEN TKT, l'un des consolidateurs établis à Sao Paulo, spécialisés dans la coordination et la vente de packages touristiques à destination des agences de voyages, se félicite de cette reprise. Son directeur exécutif, Jong Ho Sin, a affirmé que "les vols affichent déjà complets".

« Le Maroc est déjà une destination à succès, très prisée par une large gamme de voyageurs à travers le monde, mais elle n'est pas encore pleinement explorée par les touristes brésiliens », a-t-il confié à la MAP, ajoutant qu'outre son accessibilité, les caractéristiques uniques de la destination offrent une riche expérience.

Avec sa position géographique stratégique, le Maroc propose une vaste gamme de produits touristiques adaptés à différents profils, a-t-il précisé, évoquant des circuits à travers les villes du Royaume, des itinéraires combinés avec d'autres destinations en Afrique du Nord, ou encore des escales en connexion avec l'Europe.

Il a également souligné que « la reprise des vols directs, réduisant le trajet à un peu plus de sept heures, constitue un atout majeur qui favorisera aussi bien les flux touristiques que les échanges d'affaires ».

"Avant la pandémie, Royal Air Maroc, grâce à son hub de Casablanca, assurait des connexions efficaces entre l'Afrique du Nord et l'Europe méditerranéenne. Aujourd'hui, la reprise des vols opérés à bord des Boeing 787 modernes pour cette nouvelle saison suscite une forte demande", a-t-il ajouté.

Wagner Chaves, président de Sakura, partage également son enthousiasme avec la MAP. « Le Maroc est fascinant ! Sa culture, sa religion, son peuple et ses traditions en font une destination exceptionnelle », a-t-il confié.

Convaincu du rôle stratégique de cette liaison directe pour renforcer les relations touristiques et commerciales entre le Brésil et le Maroc, M. Chaves a expliqué que les passagers bénéficieront d'un gain de temps considérable en évitant les correspondances via l'Europe, un avantage clé qu'il « compte pleinement exploiter ».

En tant qu'acteur clé dans la coordination des voyages, Sakura prévoit de promouvoir activement cette destination auprès des agences de voyages, qu'il s'agisse de séjours individuels, de voyages en groupe ou d'événements professionnels dans le cadre du marché MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Les professionnels du secteur s'accordent à dire que cette reprise des vols directs promet de simplifier les déplacements pour les voyages touristiques et professionnels, et, par conséquent, d'intensifier les échanges humains, économiques et culturels entre le Maroc et le Brésil.

Pour renforcer sa position sur le marché brésilien, Royal Air Maroc a réuni son top 30 de consolidateurs de voyages lors d'une cérémonie organisée mardi à Sao Paulo. L'événement a permis à la compagnie nationale de présenter sa nouvelle équipe commerciale au Brésil et de solidifier ses relations avec ses partenaires locaux, tout en explorant les perspectives de développement touristique entre les deux rives de l'Atlantique.

Royal Air Maroc envisage déjà d'ajouter d'autres fréquences pour satisfaire la demande croissante de voyageurs, tout en misant sur une connectivité étendue via son hub de Casablanca, offrant des liaisons vers plus de 97 destinations dans plus de 50 pays, notamment en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.