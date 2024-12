Maroc: Rabat - Appel à renforcer le rôle de la langue arabe dans la production numérique

Rabat — Des créateurs de contenu ont appelé, jeudi à Rabat, à renforcer le rôle de la langue arabe dans la production numérique, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe.

Lors d'une rencontre tenue dans le cadre du Forum de la langue arabe et la création de contenu de qualité, organisé par le Centre de la langue arabe pour les non arabophones relevant de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO), les participants ont souligné l'importance d'améliorer la qualité du contenu numérique en arabe.

Intervenant à cette occasion, le journaliste et créateur de contenu, Mohammed Yassin Saleh, a indiqué que sa passion pour la langue arabe a non seulement enrichi ses connaissances mais a également cultivé sa curiosité pour le monde des mots, regrettant la faible présence de la langue arabe dans l'espace virtuel.

Les énormes possibilités offertes par les plateformes numériques doivent être exploitées en faveur de la langue arabe, a-t-il dit, notant que le critère le plus important est de produire un contenu concis, précis, utile et agréable, loin du souci du nombre de vues.

De son côté, le créateur de l'initiative "Lissan Mubin", Mohamed El Amri, a considéré que la création de contenu représente aujourd'hui une opportunité idoine pour renforcer la visibilité et l'usage de la langue arabe à travers le monde, appelant à mutualiser les efforts pour promouvoir la création de contenu en arabe.

Pour sa part, Mohamed Laghdaf, créateur de la plateforme "Al Amali", a mis l'accent sur l'importance de la langue arabe en tant que langue "réaliste", ainsi que sa richesse et son rôle dans l'innovation et la créativité, mettant en avant les contributions de la langue arabe aux domaines de la science, de la littérature, de la philosophie, et d'autres champs du savoir à travers les siècles.

Au menu de ce forum figure aussi une session sur la création de contenu culturel général en arabe classique, qui a rassemblé des créateurs de contenu du Maroc et d'ailleurs pour partager les expériences et échanger les points de vue dans le domaine de la création de contenu culturel.