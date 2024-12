Congo-Brazzaville: Entreprenup - Une soirée entrepreneuriale en faveur des jeunes congolais

Pour la première édition du programme de soutien et d'accompagnement "Entreprenup", qui se tiendra le 27 décembre à Brazzaville, les organisateurs entendent rehausser l'image des jeunes entrepreneurs congolais qui peinent à faire décoller leurs activités, en leur offrant un mentorat de qualité et un appui pour la réalisation de leurs projets.

Initié par Claude Mvouloubama, cet évènement est une plateforme de développement juvénile à caractère social. Par ce programme passionnant, les organisateurs veulent promouvoir et soutenir les jeunes entrepreneurs, visionnaires et innovateurs congolais qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives.

Il s'agit de rassembler une communauté dynamique des jeunes leaders congolais tous unis par une même vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle nationale et départementale. La vision est aussi de faire de cette initiative une plateforme de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du niveau de vie des Congolais.

"Entreprenup" est un évènement dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel des jeunes. Il vise entre autres à former, connecter les jeunes avec des professionnels aguerris, des chefs d'entreprises, des mentors et des experts de tout genre ; d'exploiter le potentiel des jeunes et créer des opportunités de terrain en facilitant et en renforçant l'entrepreneuriat et l'innovation au Congo, contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable au Congo, de développer et renforcer les compétences, les expertises des jeunes entrepreneurs au Congo, de stimuler la force entrepreneuriale des jeunes congolais en leur permettant de créer des entreprises attractives et contribuer de manière significative à la création d'emploi et à la croissance économique. « La jeunesse congolaise ne sait pas vers qui se tourner quand il s'agit du développement, elle manque d'orientation et entreprenup répond à ce problème.

La jeunesse congolaise a besoin des référents, des personnes qui sont à son écoute et qui connaissent son réel problème, d'où le concept personup qui met en avant la forte personnalité comme modèle à suivre », a fait savoir Claude Mvouloumbama. Aussi veut-il assurer l'accompagnement des jeunes qui veulent jouer leur rôle de leader dans la société.

L'initiative veut redonner et donner l'espoir à de nombreux jeunes qui en ont besoin, à travers le renforcement opérationnel des compétences et de l'assurance en soi, grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat. Ce sera une occasion idéale pour les jeunes d'acquérir plus de connaissance afin de devenir des interlocuteurs formés, performants et actifs en faveur des entités dans lesquelles ils sont impliqués ou bien dans différents projets d'activités qu'ils souhaitent développer.

L'essentiel pendant cette édition est de donner des outils nécessaires aux jeunes pour qu'ils deviennent autonomes dans leur vie quotidienne et professionnelle. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette première édition, à savoir des conférences-débats, des tables-rondes, partage d'expérience, panels de discussion, échanges et témoignages qui seront animés par des entrepreneurs qui ont réussi à dépasser les barrières sociales et qui contribuent au développement du pays par leurs efforts. Devenus des modèles pour ces jeunes, leurs expériences et leurs témoignages permettront aux jeunes jusqu'ici reticents vis-à-vis de l'entrepreneuriat d'avoir de l'assurance en eux.

« Le Congo est un pays politisé, nous devons tourner nos regards vers la formation, l'éducation et encourager les initiatives visant à développer financièrement toute la classe sociale, en mettant en avant des acteurs de développement dans tous les domaines. L'écosystème entrepreneurial au Congo est très fermé et inaccessible pour les citoyens, le manque d'accompagnement est l'un des facteurs qui freine l'évolution de cet écosystème entrepreneurial », a-t-il conclu.