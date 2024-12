Congo-Brazzaville: Musique - Djam Kiss en concert le 28 décembre à Brazzaville

Le jeune artiste musicien congolais Djam Kiss, au talent promoteur, livrera un concert le 28 décembre à Canal Olympia de Poto-Poto, à Brazzaville. Son savoir-faire et sa performance scénique reflètent sa croissance artistique constante et sa capacité à innover musicalement.

Djam Kiss promet de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire, un concert hors norme qui restera à jamais gravé dans les mémoires des amoureux de la musique urbaine. Ce concert solo, l'artiste l'abordera avec maestria et professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle vitaminé. Il veut marquer les esprits des mélomanes par son énergie, l'enthousiasme et l'envie d'en faire un moment unique de la vie.

Parmi ses oeuvres les plus nobles figurent " Electric emotions", un Ep qui explore des thèmes personnels avec énergie vibrante ; et " Yaya des nanas", une chanson célébrant la force et la beauté des femmes congolaises. Son style distinctif et ses compositions originales lui ont valu une place de choix parmi les nouveaux talents. « Ce concert sera une expérience unique où je partagerai des émotions brutes avec mon public.

J'ai conçu un spectacle qui reflète mon univers avec des performances intimes et des arrangements exclusifs. Cela fait plusieurs mois que je travaille dessus. Entre création, scénographie et répétitions, chaque détail est pensé pour offrir une soirée mémorable », a-t-il indiqué.

L'artiste aime manifestement la science, dégage une belle énergie et, pendant ce concert, il donnera par son charisme, son professionnalisme, son énergie débordante un aperçu de son talent. L'occasion idéale pour le public qui sera présent de découvrir ses principaux titres à succès. Une belle carte de visite qui reflète un talent sur lequel les mécènes et opérateurs culturels vont désormais compter, car Djam Kiss c'est d'abord une voix puissante, fervente qui a le grain idéal pour séduire le public.

« Ce sera un concert principalement centré sur mon travail, mais toutefois, je réserve quelques surprises avec des artistes invités qui m'inspirent et avec qui j'ai collaboré. Ce concert est une manière de marquer un tournant dans ma carrière, une envie de me connecter directement avec mon public, de lui offrir un moment unique et de célébrer le chemin parcouru ensemble », a-t-il fait savoir. Son univers artistique dénommé " Afromiel, combinant amour, tendresse et douceur est inspiré de la vie quotidienne, des émotions humaines et de ses expériences personnelles.

De sa vraie identité Carl Fischet Mabanza, Djam Kiss est un artiste chanteur, auteur-compositeur et interprète avec plusieurs facettes. Né en 1997 à Pointe-Noire, il a commencé à s'intéresser à la musique en écoutant des artistes tels que Zao, Sexion d'Assaut, Carla Preta, Nekfeu ou encore Tory Lamez et bien d'autres. C'est en 2013 qu'il crée avec des amis un groupe de rap dénommé " Over doz" et, l'année suivante, ils lancent un single intitulé "Bamambu" grâce auquel ils feront le buzz.

Malheureusement, l'aventure avec Over doz ne durera que deux ans et se soldera par une séparation qui le conduit à une carrière solo durant laquelle il fera plusieurs collaborations avec quelques artistes issus de sa ville d'origine. A force de travail et de recherche, son style subit peu à peu avec le temps des améliorations, passant du simple rap au rap chanté ou encore au chant. Il a su affiner sa technique, ce qui lui vaudra d'être repéré par la maison de production chefs Music group avec laquelle il n'a pas hésité de signer.