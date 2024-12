Tunisie: CSS - L'entraîneur Portugais sur la sellette - Alexandre Santos ne partira pas...

Le technicien portugais est maintenu, contre vents et marées, malgré ses performances peu probantes, au poste au moins jusqu'à la fin de la saison !

Juste après son retour de Tanzanie, Mohamed Ali Toumi, président de la délégation sfaxienne pour les deux matches contre Bravos do Maquis et Simba Sports Club, a pris la parole sur pas mal de sujets qui ne cessent d'intriguer les supporters du CSS. À leur tête, le cas de l'entraîneur Alexandre Santos. Sera-t-il limogé ? «Non» !, réitère Mohamed Ali Toumi avec agacement comme pour signifier que la question n'a pas été à l'ordre du jour et ne doit pas se poser pour les mois à venir. «Nous maintenons notre confiance au technicien portugais dont nous ne pouvons pas nier les compétences.

C'est vrai que nous avons signé avec lui un contrat d'une année renouvelable, mais ce renouvellement dépendra des objectifs tracés d'un commun accord avec lui. On fera le point et le bilan à la fin de cette saison et on prendra notre décision». Mohamed Ali Toumi n'a pas été très clair en ne donnant pas les détails de ces objectifs fixés dans le contrat. Le carré d'as en Coupe de la CAF ? On peut dire que cette partie du projet est devenue un voeu pieux après les trois défaites dans les trois matches allers contre CS Constantine, Bravos do Maquis et Simba Sports Club.

Il faudra un grand miracle et trois victoires conséquentes aux matches retours pour renverser la tendance et changer le destin dans cette compétition africaine. Un titre de champion ou, à défaut, une place qualificative pour la Ligue des champions ? Rien n'est moins sûr avec plus de cinq équipes qui ont pris un avantage et un ascendant pour cet objectif et bien mieux outillées pour y parvenir. Donner plus de temps à Alexandre Santos et au directeur sportif, Mohamed Slim Ben Othman, que Mohamed Ali Toumi n'a pas manqué également de soutenir, c'est plus pour gagner du temps et ne pas avouer que le bureau directeur sfaxien (ou ce qui en reste en l'absence de ses deux gros piliers financiers, le président Abdelaziz Makhloufi et le 1er vice-président Hassen Châabane) n'a pas les moyens financiers pour limoger à coup de centaines de millions ( plus de 2 milliards ) le technicien portugais, son équipe d'adjoints et le directeur sportif. Le mieux donc serait d'encaisser sans broncher et de composer avec les moyens du bord actuels jusqu'à la fin de la saison.

Pedro Sá et Rubin Hebaj, partants en janvier

Comme pour rassurer les supporters sfaxiens et tempérer leur sentiment d'inquiétude et calmer leur grogne qui ne cesse de monter, Mohamed Ali Toumi a tenté de leur faire avaler quelques bonnes pilules. Des partants ? Eh bien, ce sera du côté des joueurs. Et il n'y a pas meilleurs boucs émissaires que le milieu de terrain portugais, Pedro Sá, et l'attaquant de pointe albanais, Rubin Hebaj. Pourquoi et par qui ont-ils été engagés? «Pas par le directeur sportif Mohamed Slim Ben Othman, précise Mohamed Ali Toumi. Leurs contrats seront résiliés début janvier». À quel prix ? Silence aussi et aucune information donnée. La levée de l'interdiction de recrutement ?

«C'est presque fait, dit-il. La somme due à Fodé Camara a été transférée à la Banque centrale». Le joueur sénégalais, qui avait beaucoup donné au milieu de terrain sfaxien du temps de Mohamed Kouki, a été contraint à s'effacer pour libérer une place aux nouvelles recrues Pedro Sá et Gaoussou Traoré. La facture de ce mauvais choix à été lourde. Et, bien entendu, ni Alexandre Santos, ni Mohamed Slim Ben Othman n'en sont responsables ! Le gardien Sabri Ben Hassen ? «S'il n'est plus dans le groupe, c'est par sa décision à lui, explique Mohamed Ali Toumi.

C'est à lui de dire s'il veut rester ou pas. On ne va pas quand même le maintenir contre son gré». Une allusion à peine voilée que le bureau directeur n'est pas contre le transfert du portier sfaxien durant le mercato hivernal et que, peut-être, les discussions ont été déjà entamées si elles n'ont pas fait leur chemin avec les deux clubs les plus intéressés, le CA et l'ESS. Une sortie prématurée de la Coupe de la CAF serait un premier coup dur pour le CSS. S'il n'y a pas rachat en championnat avec une montée rapide au classement et un visage meilleur, les fans des «Noir et Blanc» devront s'attendre et se préparer à des lendemains qui déchantent.