Madagascar: Journées de réflexion - Les compétitions nationales nécessitent une amélioration

Après la série de défaites des Barea en compétitions internationales, la Fédération Malgache de Football a organisé deux journées de réflexion dans le but de trouver des solutions pour avoir des équipes nationales plus compétitives. Les deux jours sont-ils suffisants et le choix des participants est-il fiable et convaincant ?

La première journée d'échange et de partage a vu la participation de quelques membres du comité exécutif, des présidents de ligue et de clubs, des entraîneurs, des anciens joueurs et quelques journalistes sportifs.

Trois points ont été abordés et débattus durant cette première journée, entre autres l'organisation de la Coupe de Madagascar et des tournois intersaisons, puis le championnat national élite ou la Pure Play Football League, les championnats nationaux de foot féminin, des jeunes, le beach-soccer et le futsal. Et le point le plus important concerne les équipes nationales, les Barea A, Chan, dames et jeunes. L'organisation des compétitions nationales a été très critiquée.

La Fédération devrait aligner le calendrier des compétitions locales à celui de la Confédération africaine. « C'est à la fédération d'établir un calendrier ajusté à celui de la CAF. Nous vous avions élus pour gérer tout cela », souligne le président de la ligue d'Analamanga et de l'association des Clubs de football élite de Madagascar, Henintsoa Rakotoarimanana.

En coupe nationale, les clubs jouent très peu de matchs, les clubs engagés à la PFL désistent, les Barea et les clubs n'ont pas de matchs avant d'aller jouer des matchs internationaux.

« Pour le moment, on joue pour la passion alors que les présidents de clubs n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour faire mieux. La Fédération devrait subventionner les clubs élites si nous voulons avoir un meilleur résultat à court terme. Dans ce cas, il serait possible d'améliorer la formule de compétition », suggère le président du CFEM, de la ligue d'Analamanga et du club CFFA.

Les techniciens ont évoqué plutôt la multiplication des formations. Les résolutions sont attendues ce vendredi. Plusieurs colloques, concertations nationales ou journées de réflexion ont déjà été organisés, mais en vain, aucune concrétisation...