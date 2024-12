Madagascar: Digitalisation des entreprises - Répondre aux besoins des PME-PMI

Dans un paysage entrepreneurial largement dominé par des multinationales, Techarea, fondée en 2022 par la jeune entrepreneuse Antsa Fitahiana Randrianirina, se distingue par son approche audacieuse et bien définie. Avec une équipe jeune affichant une moyenne d'âge de 25 ans, cette startup malgache bouscule les codes d'un secteur en pleine expansion, mais hautement concurrentiel.

Un positionnement stratégique pour les PME-PMI malgaches

« Alors que la plupart des acteurs du secteur se concentrent sur les grandes entreprises et les groupes internationaux, nous avons choisi une voie différente», explique la jeune entrepreneuse. La startup cible spécifiquement les Petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les Petites et moyennes industries (PMI), souvent laissées pour compte dans le processus de digitalisation. Ces structures, pourtant, ont tout autant besoin d'outils numériques pour piloter leurs activités et optimiser leur gestion.

« Techarea propose des solutions personnalisées, basées sur des logiciels open source, adaptés aux réalités et aux besoins des entreprises locales », continue-t-elle. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de concevoir des outils parfaitement en phase avec les spécificités malgaches.

Des solutions accessibles et performantes

Contrairement aux grandes entreprises concurrentes, qui facturent leurs solutions en fonction du chiffre d'affaires et du nombre d'employés - des tarifs oscillant entre 15 millions et 600 millions d'ariary -, Techarea adopte une politique tarifaire beaucoup plus accessible. Ses outils numériques, destinés aux PME-PMI, sont proposés à des prix allant de 2 millions à 20 millions d'ariary, rendant la digitalisation abordable pour un plus grand nombre d'entreprises.

Ces outils ne se limitent pas à la gestion des activités, ils permettent également de diminuer les charges fixes et d'optimiser le temps de travail. Résultat : les entrepreneurs peuvent se concentrer sur leur coeur de métier, tout en disposant d'analyses précises pour orienter leurs décisions stratégiques.

Une équipe locale et dynamique au service de l'innovation

Composée de jeunes ingénieurs et développeurs diplômés des universités malgaches, notamment des polytechniciens de Vontovorona, l'équipe Techarea illustre le potentiel local en matière de compétences numériques. Ces talents conçoivent des solutions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques des secteurs variés, tels que la restauration, les cliniques ou encore la distribution, qu'il s'agisse de grossistes ou de détaillants.

En plus des outils numériques, Techarea offre également des services de conseil personnalisés, un atout majeur pour les entrepreneurs cherchant à maximiser l'efficacité de leur gestion.

Une réponse aux défis de l'ère numérique

À l'heure où la digitalisation est devenue incontournable, toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur secteur, ont besoin d'intégrer des solutions numériques pour rester compétitives. Grâce à son positionnement stratégique, ses tarifs attractifs et son expertise locale, Techarea se positionne comme un acteur clé de la transformation digitale à Madagascar.