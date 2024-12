Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - Quand la fête de Noël s'invite à l'écran !

Plus que quelques jours avant de célébrer le 25 décembre, comme à l'accoutumée, la fête de la nativité. Alors quoi de plus beau en cette période que de passer des soirées entre amis, en famille ou en couple dans une atmosphère féerique en regardant des téléfilms aux couleurs de Noël ? Voici pour vous, une petite sélection de notre rédaction.

« Noël à Candy Cane Lane »

Chris a pour mission de gagner le concours annuel de décoration de Noël de son quartier. Il conclut par inadvertance un accord avec une malicieuse elfe nommée Pepper pour augmenter ses chances de gagner. Celle-ci jette un sort magique qui donne vie aux douze jours de Noël et provoque le chaos en ville.

Chris, sa femme Carol et leurs trois enfants doivent se lancer dans une course contre la montre pour briser le sort de Pepper afin de sauver Noël pour tout le monde. Sorti en 2023 et d'une durée d'environ 2h 00, son casting regroupe, entre autres acteurs, Eddie Murphy, Jillian Bell, Danielle Pinnock, Madison Thomas...

« Le Rendez-vous de Noël » de Rusty Cunddief

De son titre original « Meet me next Christmas », le long métrage « Le rendez-vous de Noël » est sorti cette année au mois de novembre. Avec la participation des acteurs comme Christina Milian, Devane Ellis, Mitch Grassi, il parle de Layla, une jeune femme décidée de vivre un conte de fées, qui doit se dépêcher de traverser New York avec l'aide du beau et sympathique employé d'une conciergerie afin de mettre la main sur un billet pour un spectacle à ne pas manquer sous aucun prétexte : celui du concert du réveillon de Pentatonix qui joue à guichets fermés.

Niko, le petit renne 2

Le père de Niko, attaché à la brigade du père Noël, sillonne le ciel sans relâche. Niko rêve pourtant de voir ses parents réunis. À la place, sa mère lui présente Lenni, son nouvel ami. Comme si cela ne suffisait pas, Lenni a un fils, Jonni, avec lequel il va devoir jouer. Niko rêverait de le voir disparaître dans la forêt. Hélas, son souhait se concrétise quand Jonni est enlevé par un groupe d'aigles... Comédie de Noël amusante pour les enfants, le film sorti en 2012 dure 1h 19 min.

« Last Christmas » de Paul Feig

Kate est une jeune femme qui prend très souvent des mauvaises décisions. Sa dernière erreur en date est d'avoir accepté un emploi de lutin de Noël dans un grand magasin londonien. Elle va malgré tout y faire la rencontre de Tom, un parfait inconnu qui va bousculer sa vie à jamais.

Avec Londres comme décor féerique, « Last Christmas » est la comédie romantique à ne pas manquer à Noël. Humour, émotions, musique sont au rendez-vous dans ce long métrage d'environ 1h 42 min. On y trouve des lieux emblématiques de la capitale britannique, comme Covent Garden ou Regent Street et ses célèbres illuminations, le tout, sous des airs de Georges Michael.