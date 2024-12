Tunisie: La prochaine saison touristique se prépare dès maintenant

Faire des bilans en ces derniers jours de fin d'année 2024 ne peut être que constructif et positif dans le sens où l'ensemble des réalisations et les éventuels points négatifs servent à tirer les enseignements pour élaborer les prochaines stratégies sur des bases solides dans le but évident de repartir du bon pied.

Ainsi, est-il bon d'être prévoyant et de mettre en place des plans pour la gestion saine de la chose publique concernant les différents secteurs en vue de les consolider comme c'est le cas du tourisme qui reste un des facteurs capables de booster la dynamique économique qui enregistre, d'ailleurs, des performances brillantes de nature à offrir les éléments nécessaires à l'amélioration des conditions et de la qualité de la vie des citoyens où qu'ils se trouvent.

C'est dans ce contexte qu'il faut mentionner la persistance de la Tunisie en tant que destination préférée de nos frères algériens qui demeurent en tête des visiteurs étrangers pour diverses raisons, sachant que cette tendance est visible depuis 2023.

A noter, dans la foulée, que le renforcement des relations tuniso-algériennes, sous la direction des deux Présidents, Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune, a contribué à son tour au maintien du cap au niveau des échanges entre les deux pays dont, bien entendu, le déplacement des Algériens vers la Tunisie.

Comme constaté, les chiffres sont à la hausse et tout laisse entrevoir qu'ils seront encore meilleurs durant les périodes à venir dans la mesure où toutes les données actuelles confirment que les objectifs pour 2024 ont été atteints, voire dépassés.

Et si l'on sait qu'une fois le retour à la normale, côté libyen, sur les frontières tuniso-libyennes est confirmé, les espoirs seront encore plus prometteurs de voir les frères libyens affluer en force vers notre pays.

De leur côté, les voyageurs européens, plus particulièrement français et, à un degré moindre, anglais, devraient être bien plus nombreux à se rendre en Tunisie, facilement accessible aux familles grâce à des tarifs attractifs et à une bonne connectivité.

C'est dire que le constat fait en ces derniers jours de l'année incite à redoubler d'efforts pour aller encore de l'avant et renforcer les chiffres pour une situation améliorée au cours de 2025 au grand bonheur des Tunisiennes et des Tunisiens avec la sensation d'être fiers de notre pays attaché à l'indépendance de ses décisions et à sa souveraineté nationale.