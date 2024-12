Madagascar: Énergie renouvelable - Les travaux de la centrale de Ranomafana démarrent

Madagascar lance la construction de la centrale hydroélectrique de Ranomafana. Prévu pour 2028, il devrait contribuer à la transition énergétique du pays et à sa croissance économique.

Madagascar dispose de nombreuses ressources naturelles, mais l'accès à l'électricité reste difficile pour une grande partie de la population. Hier, le lancement des travaux de la centrale hydroélectrique de Ranomafana a été initié par le président de la République, Andry Rajoelina, avec la présence de l'ambassadeur de Chine à Madagascar et ses collaborateurs, marquant un changement important dans le secteur de l'énergie.

La centrale de Ranomafana, située dans le district d'Ankazobe, aura une capacité de production de 64 MW. Elle pourra produire 311 GWh d'électricité par an. Le locataire d'Iavoloha a expliqué l'importance de ce projet pour la capitale et ses environs. « Cette centrale va améliorer l'approvisionnement en électricité pour Antananarivo. Elle sera reliée au réseau électrique national par une ligne haute tension », a-t-il déclaré. Le projet va aussi permettre d'économiser 300 milliards d'ariary par an en carburant, réduisant ainsi le coût de l'électricité pour la population.

Impact positif

Les travaux de la centrale dureront 48 mois, avec une mise en service prévue pour 2028. Le financement du projet s'élève à 239 millions de dollars, grâce à un prêt de la Banque Exim de Chine. Le ministre de l'Énergie, Jean-Baptiste Olivier, a souligné que ce projet fait partie d'un plan pour doubler le taux d'accès à l'électricité d'ici 2030. « Nous voulons produire de l'énergie propre et accessible à tous », a-t-il ajouté.

En plus de réduire la dépendance aux carburants importés, ce projet va aussi aider à diminuer les émissions de CO2. On estime que la centrale permettra de réduire ces émissions de 160 000 tonnes par an. Le président Rajoelina a insisté sur l'importance de cette initiative pour la transition énergétique à Madagascar. « Nous avons l'opportunité de pouvoir exploiter des ressources naturelles comme l'eau, le vent et le soleil pour produire de l'énergie », a-t-il dit.

Le projet présente certains défis techniques, notamment la nécessité de moderniser le réseau électrique pour intégrer cette nouvelle production d'énergie. Le ministre de l'Énergie a expliqué que la construction de la ligne haute tension pour relier la centrale au réseau sera un aspect crucial du projet. Il a également précisé que le gouvernement travaille avec des institutions locales pour former des techniciens capables de gérer et d'entretenir la centrale une fois qu'elle sera terminée.

La centrale de Ranomafana fait partie d'une série de projets destinés à renforcer le secteur énergétique à Madagascar. Le président Rajoelina a rappelé que d'autres projets, comme ceux de Sahofika (192 MW) et Volobe (120 MW), contribueront à augmenter la production d'électricité du pays. « Avec ces projets, Madagascar sera en mesure de produire plus d'énergie renouvelable », a-t-il ajouté. La réussite de ce projet repose en partie sur la coopération entre Madagascar et la Chine.