Madagascar: Ceasar dévoile son tout premier album

Après des années de carrière, l'artiste Ceasar s'apprête à dévoiler son tout premier album très bientôt, un projet tant attendu qui promet de marquer les esprits. Intitulé Au Final, cet album fait suite à un parcours musical riche et intense, et s'annonce comme un véritable chef-d'œuvre. Parmi les douze titres qui composent l'album, un premier single, intitulé Energy, a déjà été mis en ligne hier sur sa page et YouTube. Cet album donne un aperçu du style éclectique et énergique de l'artiste, qui mixe afro pop, tsapiky et salegy tropical.

Contrairement à ce que certains pouvaient attendre, Au Final ne contient pas les titres à succès déjà bien connus tels que Raiso ny tanako ou Zaza mila vola. Ceasar a choisi de surprendre son public avec des nouveaux morceaux, qu'il a pris soin de travailler pendant plus de six mois. "Nous avons mis tout notre coeur et notre énergie dans ce projet", confie Nofar Tafara, son manager. "L'album est un mélange de genres et de sonorités qui reflètent l'univers musical de Ceasar."

Ce projet est d'autant plus marquant qu'il marque un tournant dans la carrière de Ceasar, qui a débuté sa trajectoire musicale après le confinement en 2020. C'est à ce moment qu'il rencontre son manager et qu'il entame un parcours qui va le mener jusqu'à ce premier album. Originaire de Taolagnaro, Ceasar réside aujourd'hui à Toamasina, où il poursuit ses études en Économie à l'Université de Barikadimy tout en s'affirmant comme l'une des figures montantes de la scène musicale malgache.

Pour promouvoir cet album, Ceasar prévoit un concert exceptionnel en France, prévu le 15 février, à l'occasion de la Saint-Valentin. Un événement qui s'annonce comme un moment phare de la promotion de l'album. Au Final sera disponible en streaming, USB et CD, offrant ainsi une multitude de formats pour satisfaire les fans du monde entier.