Madagascar: Basketball/Vie de club - Le Stade olympique de l'Emyrne recherche son lustre d'antan

Retour en force. Créé en 1957 et approchant de sa soixante-dixième année d'existence pour le basketball, le Stade olympique de l'Emyrne (SOE) ambitionne de retrouver ses lustres d'antan dans cette discipline. Pour ce faire, Solofo Rasendrahasina, le président du club, entouré du secrétaire général, Rado Randrianasolo, et du technicien, Mahandry Onjatiana Ramanantoanina, ont fait un bref point de presse jeudi, à Manakambahiny, pour parler de l'objectif et des ambitions qui animent le club à l'heure actuelle.

« Dominant le basketball de 1966 à 1974 et de 1997 à 2009, puis en bute à des difficultés à partir de la fin de 2009, le SOE veut renouer avec la gloire. Nous possédons des joueurs et des joueuses capables de se hisser au-devant de la scène locale, avec l'existence de plusieurs catégories d'âge (U12, U14, U16, U18, U20 et N1B). Pour l'année 2025, notre objectif est de monter en N1A. Afin de réaliser notre ambition, nous sollicitons la coopération de toutes les personnes de bonne volonté, de ceux qui ont connu le SOE, et surtout l'appui du monde de la presse », confie Solofo Rasendrahasina.

Motivé par sa philosophie « persévérance, travail et amitié », malgré les aléas de la vie, le club du SOE réussit à se tenir debout, surtout grâce à la vision du président actuel et de son équipe. « L'année 2024 est une année de renaissance pour le club en matière de basketball, parce que la catégorie U18 a atteint les phases finales, la catégorie U20 garçons et N1B ont atteint la finale. Avec ces beaux résultats, nous avons mis la barre très haute dans l'ambition de monter en N1A », termine Solofo Rasendrahasina.

Quelques têtes du SOE figurent parmi les fondateurs de la Rencontre nationale sportive (RNS) en France. Le SOE, section basketball, a déjà été champion de la RNS en 2007, et pour l'année 2025, le SOE veut marquer de son empreinte cette rencontre annuelle des originaires de Madagascar en Europe.