Sénégal: Un forum international planche sur l'économie sociale et solidaire pour le développement de Keur Massar

Diamniadio — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione a lancé, jeudi, à Diamniadio, le Forum international sur l'économie sociale et solidaire pour le développement de Keur Massar, un département de la région de Dakar.

Le forum est combiné avec la première réunion du cadre de concertation de l'Economie sociale et solidaire (ESS). Des experts, des décideurs, des entrepreneurs, des organisations communautaires et des acteurs de la société civile participent à cette rencontre qui vise à harmoniser des visions diversifiées autour d'un développement durable, basé sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire.

"Nous sommes conscients de l'ampleur des défis à relever dans un monde en pleine crise politique, économique et sociale, mais nous sommes aussi convaincus qu'ensemble, nous pouvons renforcer la dynamique économique et sociale de nos territoires par la solidarité en améliorant l'accès aux services sociaux de base, en préservant notre environnement et en prenant en considération les dimensions transversales qui touchent notre société", a indiqué le ministre à l'ouverture du Forum.

Selon lui, à travers cette rencontre, les participants partageront des expériences et des bonnes pratiques, dans le but de forger des solutions innovantes qui permettront de concilier le développement économique et la protection de l'environnement dans le département de Keur Massar.

"Ce dernier, marqué par une forte activité artisanale, commerciale et agricole, offre des opportunités qui ne demandent qu'à être saisies à travers une réorganisation des acteurs économiques (...) pour maximiser nos chances de réussite comme l'ont toujours fait nos ancêtres", a expliqué Alioune Dione.

" (...) nous (membres du Gouvernement) sommes convaincus que tant que nous demeurons dans cette voie de la droiture tracée par le président de la République et son Premier ministre, nous pourrons compter sur ce peuple généreux du Sénégal pour réaliser des performances inégalées dans tous les secteurs", a assuré le ministre.