Tunisie: Le CA à J-4 du Derby - Grandir davantage

A ce stade de la saison, la forme globale du CA pourrait changer la donne par rapport aux dernières années. En clair, le fameux équilibre des forces en présence, du moins sur le papier, pourrait donc pimenter un grand format qui tomberait à pic.

L'un des matchs les plus attendus de la Ligue 1 se déroulera ce dimanche à Radès. Une affiche, un événement qui verra le tenant croiser son frère ennemi devant un public tout acquis à la cause des «Sang et Or». Mission délicate donc pour le leader clubiste, un meneur qui entend toutefois bien tordre le cou à la fatalité de ces dernières années et battre enfin l'EST devant ses fans. Difficile, mais objectif réalisable si le CA s'arme de davantage de volonté et de détermination lors d'un choc toujours aussi clivant, presque un choix de société.

Dimanche donc, ce sera jour d'affiche mythique à Radès. Et même si, par le passé proche, pour le CA de ces dernières saisons, vu l'hégémonie sans partage de l'Espérance, l'aura de ce sommet en aura forcément pris un coup, l'animosité entre supporters des deux camps est toujours aussi vivace et la ferveur à son paroxysme à l'approche de l'explication de l'année.

L'ambition de jouer pour gagner

En fin de week-end, même si l'EST comptera sur le 12e homme pour se transcender, la forme globale du CA pourrait changer la donne. En clair, le fameux équilibre des forces en présence, du moins sur le papier, pourrait donc pimenter un match qui tomberait à pic. Volet préparation clubiste à présent, David Bettoni peut compter sur le retour aux entraînements de l'attaquant Phillipe Kizumbi et du défenseur axial Hamza Ben Abda, alors que l'avant Bilel Ait Malek devrait subir des examens supplémentaires avant d'obtenir le feu vert du staff médical. Enfin, Adem Garreb, touché face à l'ES Métlaoui, ne souffre d'aucune blessure préoccupante et sera bel et bien présent dimanche.

La préparation du derby bat donc son plein actuellement pour le Club Africain, un CA confiant en ses moyens et en ses qualités pour rivaliser avec l'EST. Avoir l'ambition de jouer pour gagner aussi, le CA entend imposer son jeu mais surtout rester concentré et discipliné, en particulier en défense, face à des joueurs adverses rapides et efficaces. Autre volet important, le défi tactique de Bettoni.

Lors du derby face aux Bardolais, Maher Kanzari a pris le dessus avec son pressing de zone, un CA pris à la gorge. Forcément, le coach du CA devra retenir la leçon et positionner ses joueurs selon les profils des joueurs adverses.

Outre les qualités intrinsèques des joueurs, une orientation efficace de jeu est essentielle à la progression d'une équipe et surtout déterminante pour déstabiliser l'adversaire. David Bettoni le sait pertinemment.

S'il veut maximiser ses chances pour avoir des situations de jeu qui penchent en faveur des siens, il va devoir adopter une configuration avec les exigences du match et surtout en saisir toutes les subtilités quand il faudra changer son fusil d'épaule, adapter son bloc-équipe selon les variations décidées par le staff «sang et or». Bref, le CA devra batailler, mais il ne pourra se permettre cependant un jeu trop déséquilibré afin d'éviter les contre-attaques foudroyantes de l'EST.

Conscient de la valeur de l'adversaire, le CA est toutefois déterminé à réaliser un coup à Radès. Et pour toucher au but, il devra être proactif dans sa méthode, garder toute sa sérénité en défense et toute sa lucidité au milieu, en espérant qu'au bout de la chaîne, les attaquants seront assez bien inspirés.