Tunisie: BAD - Un prêt de 80 millions d'euros pour moderniser les routes au pays

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé le financement de la troisième phase du projet de modernisation des infrastructures routières en Tunisie.

Le prêt, d'un montant de 80,162 millions d'euros (environ 265 millions de dinars), couvre 92,98 % du coût total du projet, estimé à 291,405 millions de dinars hors taxes et droits de douane, selon un rapport publié par la BAD.

L'objectif principal du projet est d'améliorer la qualité des routes classées et de renforcer les conditions de circulation dans plusieurs régions du pays. Il vise également à soutenir la mise en place d'un système de transport durable et performant, essentiel pour favoriser le développement socio-économique et fluidifier le transport des marchandises et des personnes.

Le projet prévoit la réhabilitation de 188,9 kilomètres de routes classées, afin de réduire les problèmes liés à l'étroitesse des voies et à la vétusté de leurs structures. Cette initiative permettra de préserver les infrastructures routières, de stimuler les échanges commerciaux régionaux et de réduire les disparités sociales. Elle contribuera également à améliorer la sécurité routière et à renforcer la résilience des infrastructures face aux impacts du changement climatique.

Un projet couvrant sept gouvernorats

Selon le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, les travaux concernent huit tronçons répartis sur sept gouvernorats :

· Le renforcement de la route nationale n°12, du point kilométrique 1,1 au 5,3, dans le gouvernorat de Sousse ;

· La route régionale n°81, du point kilométrique 0 au 26, dans le gouvernorat de Kairouan ;

· La route nationale n°2, du point kilométrique 132 au 159, dans le gouvernorat de Sfax ;

· La route nationale n°1D, du point kilométrique 12,5 au 18,9, également dans le gouvernorat de Sfax ;

· La route nationale n°15D, du point kilométrique 166,7 au 202,7, dans le gouvernorat de Kasserine ;

· La route nationale n°15D, du point kilométrique 137 au 166, dans le gouvernorat de Gafsa ;

· La route nationale n°18D, du point kilométrique 30 au 63,3, dans le gouvernorat du Kef ;

· La route nationale n°18OD, du point kilométrique 0 au 9,2 et du point 15 au 22, dans le gouvernorat de Siliana.

Il est à noter que la Tunisie et la Banque africaine de développement collaborent étroitement pour renforcer les projets de coopération financière et technique, notamment ceux liés au financement du développement et au soutien budgétaire pour l'année 2024.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de coopération 2024-2028, élaborée par la Tunisie et soumise à l'approbation du conseil d'administration de la BAD.

Les domaines prioritaires incluent l'eau, l'assainissement, l'adaptation aux changements climatiques, l'agriculture, l'amélioration de la compétitivité économique, le climat des affaires, le transport et le développement humain.