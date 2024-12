Togo: Taux de 99,66 % de satisfaction globale, selon les résultats

Le Haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale (HCRRUN) s'est livré le jeudi 19 décembre 2024 à Lomé, au bilan financier de la 7ème édition du programme de répartitions de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR). Ce fut un moment de partages des avancées de cette institution durant les douze derniers mois de son chantier de réconciliation et de l'unité nationale amorcé il y a quelques années. Cette conférence bilan est aussi un moment de partages et d'informations techniques, de partage de contenu de la base de données du Haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale.

Il ressort de ce bilan selon la présentation globale du HCRRUN, qu'un total de 39289 victimes ont été déjà indemnisées soit un taux de près de 80% contre 22% de victimes à indemniser dans les prochains jours. Cette séance a également permis aux premiers responsables du HCRRUN de situer en toute transparence l'opinion sur comment les fonds alloués ont été dépensés. Par ailleurs, en se pliant tous les ans à cet exercice, le HCRRUN entend se conformer à la recommandation de la CVJR qui, suggère avec force dans le volume 1 de son rapport à la page 233 « qu'un compte rendu régulier soit fait aux populations concernant l'exécution du programme de réparations ».

Selon les données techniques communiquées par le Haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et l'ONG AIMES-Afrique, partenaire du HCRRUN, « trois mille deux cents cinquante (3250) victimes ont bénéficié en 2024 d'indemnisation et/ou de prise en charge psycho-médicale. Lorsqu'on se réfère aux difficultés de plus en plus croissantes liées à la localisation pour accéder aux victimes n'ayant pas encore obtenu réparation, l'on peut se réjouir des résultats obtenus au cours de cette année 2024 », s'est réjoui Awa Nana-Daboya, présidente du HCRRUN.

Pour cette septième étape a-t-elle ajouté, « le taux de satisfaction global exprimé par les victimes s'établit à 99,66%. S'agissant des victimes ayant été touchées par le volet indemnisation depuis le démarrage de la mise en oeuvre du programme de réparations en 2017, leur nombre s'élève à trente mille quatre cents quatre-vingt-treize (30.493), soit près de 80% des victimes identifiées dans la base de données de la CVJR ».

Pour rappel, les ressources mobilisées au cours des sept étapes du programme de réparations s'élèvent à 27,6 milliards F CFA et se réparties comme suit : 83, 85% soit 23.007.874.500 F CFA destinés aux dépenses d'indemnisation financières ; 16,15 % soit un montant de 4.592.125.500 F CFA affectées pour les dépenses de fonctionnement.