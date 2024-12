Tunisie: « Bord à bord » de Sahar el Echi en compétition officielle CM de fiction - Eclat de vie

Mounira s'abîme dans la grisaille d'un quotidien dur et austère pour gagner sa vie. En guise d'échappatoire, elle se retrouve tiraillée entre deux relations parallèles, vécues en dents de scie. A l'affiche du 5e film court de Sahar El Echi, un trio d'acteurs : Mariem Sayah, Mohamed Hassine Grayaâ et Aymen Mejri.

Il s'agit de sa première fiction courte, avec les ingrédients d'une trame dramatique captivante et les éléments nécessaires pour entraîner le spectateur dans une histoire, de « Bord à bord ». La jeune femme, silhouette frêle, préoccupée au quotidien par les aléas de la vie, tient incessamment à subvenir à ses besoins en vendant des fricassés dans la carcasse d'un wagon abandonné. Elle voit son quotidien écorché par la brutalité d'un homme écrasant et par la légèreté d'un 2e jeune homme, plus attentionné, attachant. Mounira tente de gérer son relationnel, doublement broyée par la rudesse du lieu dans lequel elle vit. Telle une fable, ou un conte des temps modernes, le film s'achève autrement...

Sahar El Echi fait du lieu un 4e personnage. Il s'agit d'une décharge d'anciens véhicules usés, située dans une zone pauvre. Y faire gambader ses personnages donne un ton distingué à son film. Une dimension qui raconte les difficultés d'une frange sociale du pays, délaissée, précaire, oubliée. Celle d'une classe sociale qui ne vit que pour casser sa croûte au jour le jour mais qui (sur)vit en dépit des difficultés d'ordre matériel, social, et a chassé les hostilités. Mounira vit dans un milieu extrêmement patriarcal, masculinisé et parvient à s'imposer en s'attachant à son bien ultime : son modeste commerce de vente de fricassés.

« Bord à bord » s'achève un peu trop vite, à l'instant T où on commence à se familiariser avec les personnages. Sur 18 min, les aspirations et les rêves d'une existence meilleure prennent le dessus, et forment un hymne à la vie et un appel à la conquête d'autres cieux. Rester, oui, ou pourquoi ne pas répondre à l'appel d'un «Partir» aussi ? «Bord à bord» ou «Al Haffa» continue sa tournée dans les festivals internationaux. Il a été projeté au «Red Sea Festival» et compte partir à l'affût d'autres compétitions.

Dans cette 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage, il est en compétition officielle des courts métrages de fiction. Sa réalisatrice Sahar El Echi a déjà, à son actif, 4 courts métrages : «In Between», «Correspondances», «Mutation» et «Manwella». Le dernier en date s'affranchit des essais expérimentaux, réalisés auparavant et s'impose dans un nouveau genre maîtrisé.