Cote d'Ivoire: Filière coton/Campagne 2024-2025 - Le groupe de travail fait le bilan des activités de récolte et de post-récolte

Une réunion s'est tenue le 6 décembre 2024, à Bouaké.

La cellule semence et recherche de Intercoton a organisé le 6 décembre 2024, à Bouaké, une rencontre du groupe de travail portant sur les activités de production, de récolte et de commercialisation de semence au titre de la campagne 2024-2025, présidée par Klana Koné, chef de la cellule semence et recherche, représentant Moussa Soro, président du conseil d'administration de Intercoton.

Il avait à ses côtés Siontiama Jean-Baptiste Silué, directeur exécutif de Intercoton, par ailleurs coordonnateur du projet résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco).

Cette rencontre a permis aux acteurs de la filière coton, à savoir les représentants de la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire (Fpc-CI) et ceux des sociétés cotonnières que sont Ivoire coton, Coic, Seco, Cidt et Global cotton, de faire le point des activités des estimations de production, de récolte, de commercialisation, d'égrenage du coton graine semence et de fabrication de la semence.

Aussi ont-ils passé en revue le bilan à mi-parcours des activités de production au titre de la campagne 2024-2025. La pluviométrie, le comportement des différentes variétés, les prévisions de production de semence, les dispositions de commercialisation et d'égrenage, ainsi que la distribution des bâches et humidimètres ont été les points clés de présentation des différentes sociétés cotonnières.

Dr Klana Koné a déclaré qu'au-delà de la production de semence, il a été heureux qu'ils aient pu faire le point des appuis apportés par le projet Resco mis en oeuvre par Intercoton en qualité de maître d'ouvrage délégué.

C'est pourquoi, il n'a pas manqué de remercier, au nom du directeur exécutif de Intercoton et du Pca de Intercoton, l'ensemble des participants pour leurs contributions significatives aux travaux.

Notons que dans le cadre du projet Resco, Intercoton a distribué aux sociétés cotonnières 150 humidimètres pour le contrôle au champ des tas de coton déjà récolté et 6400 bâches de protection du coton graine semence à plus de 3 000 producteurs semenciers. Sans oublier que 60 cases de stockage du coton graine sont en cours de construction dans une cinquantaine de villages semenciers.