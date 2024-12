Angola: João Lourenço se réunit avec le Sultan d'Oman

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, et le Sultan d'Oman, Haitham Bin Tarik Al Said, ont tenu jeudi une réunion privée, axée sur la direction que les partenaires entendent prendre dans la coopération bilatérale.

Joao Lourenço, qui est arrivé ce jeudi à Mascate, dirige une délégation composée de plusieurs ministres qui s'entretient avec ses homologues omanais pour définir des nouveaux domaines de partenariat.

L'homme d'État angolais, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a été reçu au Palais Royal d'Al Alam avec les honneurs militaires, suivi du chant des hymnes des deux pays, puis des 21 coups de canon et de la présentation des deux délégations.

João Lourenço et Haïtham Bin Tarek Al Said ont assisté à la signature d'accords entre les deux gouvernements, parmi lesquels les accords liés au secteur du pétrole et des ressources minérales, ainsi qu'au secteur financier.

Le deuxième et dernier jour de la visite (vendredi), l'agenda sera marqué par la visite du Chef de l'État angolais au Musée national d'Oman, dernière activité de sa visite au sultanat.

Le Musée national est la principale institution culturelle d'Oman où est exposé le patrimoine culturel du sultanat depuis les premières preuves d'occupation humaine sur la péninsule d'Oman jusqu'à nos jours.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux États ont signé, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les domaines susmentionnés et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.