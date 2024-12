Madagascar: Sommet de la COI - La souveraineté alimentaire au centre des débats

Le Conseil des ministres a approuvé la proposition de thème pour le prochain sommet de la COI qui se tiendra à Madagascar. Il place la sécurité et la souveraineté alimentaires au centre des débats.

Sécurité et souveraineté alimentaires. Cette priorité, portée par Edgard Razafindravahy, Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI) sera proposée par Madagascar aux États membres, pour être l'axe principal des discussions durant le prochain sommet de la COI.

Il est acté que la Grande île accueillera le prochain sommet de la COI. Un rendez-vous qui, en principe, se tiendra à Nosy Be, l'année prochaine. La date exacte du rendez-vous n'est pas arrêtée, pour l'heure. Il faudra accorder l'emploi du temps des chefs des États membres. En attendant, Madagascar s'affaire aux préparatifs. Durant le Conseil des ministres de mercredi, l'Exécutif a approuvé le thème proposé par le comité d'organisation du Sommet.

"Sécurité et souveraineté alimentaires vers le développement du marché de l'Indianocéanie", est le thème ayant obtenu le feu vert du Conseil des ministres. Selon le communiqué de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif, "ce thème est en cohérence avec les priorités nationales de Madagascar et les enjeux des États membres. Ce thème reflète également l'ambition de Madagascar en tant que grenier de l'océan Indien".

Deux tables rondes seront organisées durant le prochain sommet de la COI. La première portera sur "la COI, 40 ans de coopération. Bilan des 40 ans de coopération. Défis en matière de sécurité et souveraineté alimentaires et développement du commerce". La seconde discutera "des perspectives pour le renforcement du système alimentaire et le développement du commerce dans l'Indianocéanie".

Selon le rapport du Conseil des ministres toujours, "les objectifs principaux de ces réunions sont de favoriser l'autosuffisance alimentaire dans l'Indianocéanie. Accroître le commerce inter-régional, notamment, en produits agricoles. Réduire la dépendance aux importations provenant de régions éloignées. Prendre en compte les spécificités insulaires pour adapter les stratégies et actions".

Priorité absolue

Dernièrement, dans son discours d'ouverture du "Climate Show", au palais des sports Mahamasina, Edgard Razafindravahy, Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien a indiqué que "la sécurité alimentaire est le cheval de bataille de la COI".

En ouverture du "CEO Summit", le 5 décembre, il a qualifié la sécurité alimentaire de "défi qui surpasse tous les autres. (...) Une priorité absolue".

Face aux défis globaux et les transformations comme les risques qu'impose le changement climatique, Edgard Razafindravahy suggère une coopération renforcée au sein de la COI. "La mise en place d'un fonds régional d'investissement agricole, pour injecter du capital dans des technologies modernes et des pratiques durables. Des partenariats public-privé visionnaires pour soutenir le développement agricole. La création d'un espace agricole de la COI, pour un environnement propice à la production, et aux échanges", sont ses recommandations.

"Nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres pour nourrir nos peuples. Nous avons le talent. Nous avons les ressources", a déclaré le Secrétaire général de la COI, en invitant les pays membres à l'action et "à investir dans l'avenir que nous voulons bâtir".