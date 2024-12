Madagascar: Anisha JO - 'C'était un concert qui m'a profondément marquée'

Anisha Jo a exprimé sa grande satisfaction après son premier concert au CCI Ivato le 15 décembre, un moment qu'elle décrit comme inoubliable.

Le 15 décembre restera une date mémorable pour Anisha Jo. Pour son premier concert devant son public malgache, l'artiste a fait forte impression au CCI Ivato, où elle a livré un concert rempli d'émotions et d'énergie. Bien que la salle n'ait pas affiché complet, l'enthousiasme des spectateurs a fait de ce concert un véritable succès. «Ce fut incroyable et tellement touchant de recevoir un tel accueil de la part du public. C'était un concert qui m'a profondément marquée, probablement l'un des moments forts de l'année», confie Anisha Jo, lors d'une interview téléphonique.

«Bien que nombreux soient ceux qui ne connaissaient pas encore toutes mes chansons, j'ai ressenti une véritable connexion avec le public. J'ai chanté avec eux, partagé des instants sincères, et les messages véhiculés par mes paroles ont profondément résonné chez beaucoup», ajoute-t-elle.

Ce premier concert a été un mélange d'émotions pour l'artiste, entre nostalgie, bonheur, gratitude et reconnaissance. Sur scène, elle était entourée de son équipe de musiciens et de choristes, qui ont parfaitement soutenu sa vision et transmis l'ambiance qu'elle souhaitait créer. En coulisses, l'artiste avoue avoir été envahie par le stress avant de monter sur scène. «J'avais peur de ne pas pouvoir maîtriser ma voix, mais dès que je suis arrivée sur scène, j'ai tout oublié. C'était juste magique», raconte-t-elle.

Reconnaissante

Pour cet après-midi exceptionnel, Anisha Jo a invité deux de ses artistes préférés, Farakely et Reko. «Nos musiques ont des points communs, et ce sont des artistes que j'admire énormément. J'ai déjà fait une reprise d'un titre de Farakely et j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Reko Band lors de leur tournée en Europe. On partage une belle énergie, une bonne onde», explique-t-elle. Ce concert marque également une étape importante pour Anisha, avec sa première collaboration en tant qu'artiste avec Ivenco et Moozik, les organisateurs de l'événement. «Ils ont cru en moi et en ma musique, ils m'ont fait une confiance incroyable en investissant dans ce projet. Je suis très reconnaissante», souligne-t-elle.

Ce concert à Madagascar, après sa victoire à Star Academy en 2022, symbolise une étape clé dans sa carrière musicale. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Avant de repartir à Paris, Anisha Jo continue de rencontrer son public malgache avec un showcase intimiste prévu le 27 décembre à La City Ivandry, à 20 h. «Ce sera l'occasion de rencontrer mes fans de manière plus personnelle et de leur dévoiler un nouveau titre. J'ai à coeur de mettre en valeur l'art et la fierté malgache», déclare-t-elle. «Je remercie chaleureusement mon équipe sur scène et en coulisses, les techniciens, l'organisateur, le Radisson Blu Hotel, et surtout mon public et mes soutiens. C'est grâce à eux que tout cela est possible», termine-t-elle.