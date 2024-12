Angola: Uíge - Un patient atteint de la variole du singe se rétablit « de manière satisfaisante »

Uíge — Le cas de Mpox, confirmé mardi, dans la province d'Uíge (nord d'Angola), par les autorités sanitaires de la région, est stable, se rétablit de manière "satisfaisante" et devrait être libéré dans les prochains jours, a informé la directrice de l'Office provincial de la santé, Kavenaweteko Adélaïde Malavo.

Il s'agit de l'un des deux cas suspects de la maladie, enregistrés en novembre et décembre de cette année, dans la municipalité de Maquela do Zombo, zone frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC).

La directrice a fait cette déclaration à l'ANGOP, jeudi, en marge de la réunion sur le bilan des indicateurs de santé dans la région, soulignant que le patient est isolé et bénéficie d'une assistance médicale et médicamenteuse, et présente un état clinique satisfaisant

Selon la source, sur la base de ce bilan, la surveillance épidémiologique a été renforcée, notamment dans les zones frontalières avec la République démocratique du Congo (RDC), pour éviter la propagation de la maladie dans la région.

Le premier cas de Mpox en Angola a été confirmé à Luanda, en novembre de cette année, chez une citoyenne congolaise de 28 ans, suivi de son fils mineur.

La variole du singe, également connue sous le nom de Mpox, est une maladie qui peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, un gonflement des ganglions lymphatiques, des frissons et un épuisement. Les lésions cutanées sont un autre symptôme courant et peuvent apparaître sur diverses parties du corps, notamment le visage, les mains, les pieds et les organes génitaux.

Quant à la rencontre de deux jours, qui réunit les directeurs hospitaliers et municipaux de santé, elle vise à faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2024, analyser les progrès réalisés, répondre aux défis et garantir le bien-être de la population.

Pour relever ces défis, a-t-elle souligné, il faut développer et améliorer les services nationaux de santé, investir dans le capital humain, des infrastructures et des produits médicaux de qualité.