Angola: Le pays et Oman renforcent leur coopération avec la signature de nouveaux accords

L'Angola et le Sultanat d'Oman ont signé jeudi, à Mascate, trois instruments juridiques visant à approfondir la coopération bilatérale.

Il s'agit de l'accord d'acquisition de participation dans les mines de diamants de Catoca et Luele, et de l'accord de partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group, filiale du Fonds souverain d'Oman.

Le mémorandum d'entente entre le ministère des Finances de la République d'Angola et la Banque d'investissement d'Oman (OIB) établit un cadre de coopération stratégique dans le but de renforcer les liens économiques et financiers entre l'Angola et Oman, ainsi qu'avec le Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Parmi les instruments signés pour renforcer le partenariat figure également le protocole d'accord pour l'exploration des opportunités de coopération dans les secteurs de l'énergie entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Groupe X.

Les accords ont été signés en présence du Président angolais, João Lourenço, et du Sultan d'Oman, l'Haïtham Bin Tarik Al Said.

L'accord pour l'acquisition de participation dans les mines de diamants de Catoca et de Luele permettra à Madem Investment d'opérer dans la prospection, l'exploitation et la commercialisation des diamants angolais.

La société omanaise remplace la société russe Alrosa, avec laquelle l'Angola a récemment mis fin à son contrat en raison des sanctions imposées à l'entreprise russe à la suite du conflit russo-ukrainien.

Se confiant à la presse, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a déclaré que bientôt l'Angola aura effectivement un nouveau partenaire dans ces deux sociétés en fonctionnement.

Le ministre a ajouté que l'Angola souhaitait également améliorer la qualité de gestion de ces projets, afin d'atteindre d'autres niveaux dans le secteur du diamant.

Le protocole d'accord entre le ministère des Finances d'Angola et l'Oman Investment Bank (OIB) vise à lancer un instrument financier sur le marché de Mascate, estimé à 100 millions de dollars, pour la diversification de l'économie.

Il vise également à développer des partenariats bancaires et financiers transfrontaliers.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux États ont signé, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les domaines susmentionnés et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.