Une avancée majeure pour la filière hévéicole de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. Le laboratoire de Bongo, site de la Société Africaine de Plantations d'Hévéas (SAPH), filiale du Groupe SIFCA, est devenu le tout premier laboratoire de caoutchouc naturel en Afrique de l'Ouest à obtenir l'accréditation ISO 17025. Cette distinction a été octroyée le 12 décembre 2024 par le Système Ouest-Africain d'Accréditation (SOAC).

Cette reconnaissance couronne des années d'efforts et place le laboratoire de Bongo comme un modèle d'excellence. Grâce à cette accréditation, il garantit des analyses fiables et conformes aux normes internationales, renforçant la confiance des clients et partenaires à l'échelle mondiale.

M. Thierry Serres, Directeur général de la SAPH, a souligné l'importance de cette étape : « Cette accréditation marque notre engagement envers la qualité, la compétence technique et la rigueur scientifique. Elle renforce la crédibilité de nos résultats et favorise une meilleure coopération avec nos partenaires nationaux et internationaux. ».

Avec ses 23 000 hectares de plantations, ses six usines de transformation et ses 15 centres de promotion hévéicole, la SAPH joue un rôle clé dans la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. En 2024, cette production atteindra près de 300 000 tonnes, contribuant à faire de la Côte d'Ivoire le troisième producteur mondial depuis 2023.

Lors de la cérémonie, M. Claude Roger Dione, représentant du DG du SOAC, a salué le sérieux et la crédibilité de la SAPH. De son côté, Mme Henriette Gomis Billon, membre du Comité exécutif du Groupe SIFCA, a rendu hommage aux équipes ayant travaillé sur ce projet, notamment Mme Stéphanie Désaubliaux, responsable Qualité, et Mme Grâce Banhiet, responsable du site de Bongo.

Mme Billon a également souligné que cette accréditation complète les certifications intégrées ISO 9001, 14001 et 45001 obtenues par la SAPH, tout en s'inscrivant dans une vision de durabilité et de protection de l'environnement.

En plus de garantir des standards de qualité élevés, le laboratoire de Bongo se veut un levier pour le développement de solutions innovantes face au réchauffement climatique. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Groupe SIFCA pour 2025, axée sur la durabilité et la préservation de la biodiversité.

Avec cette accréditation, la filière hévéicole ivoirienne, soutenue par l'APROMAC et les autorités de tutelle, franchit un cap décisif vers le progrès et la compétitivité sur les marchés internationaux. Le laboratoire de Bongo devient ainsi un outil stratégique au service de toute l'Afrique de l'Ouest pour valoriser au mieux la production locale de caoutchouc naturel.