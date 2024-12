Guinée: MEF/ Première revue annuelle des sociétés publiques - Un véritable tournant pour la gouvernance des entreprises étatiques

MEF/ Première revue annuelle des Les 18 et 19 décembre 2024, la République de Guinée a connu un événement marquant dans l'histoire de la gestion des sociétés d'État : la toute première revue annuelle des sociétés publiques, organisée par la Direction Générale du Portefeuille de l'État et des investissements privés. Sous le thème central * »Quelle dynamique pour une meilleure gouvernance des Sociétés Publiques ? »,* cet événement a réuni des acteurs clés du gouvernement, des experts du secteur public et des responsables des entreprises publiques du pays.

Un cadre pour évaluer la performance des sociétés publiques

La revue des sociétés publiques a pour objectif principal d'évaluer la performance des entreprises publiques et de mesurer leur contribution à l'économie nationale. Dans son allocution d'ouverture, le Directeur Général du Portefeuille de l'État et des investissements privés, M. Aboubacar Decon Condé, a souligné que cette initiative était une première étape pour réévaluer le rôle crucial que jouent ces entreprises dans le développement économique de la Guinée. Il a insisté sur le fait qu'une meilleure gouvernance des sociétés publiques pouvait permettre de maximiser leur impact sur la croissance économique et de renforcer la compétitivité du pays sur le plan régional et international.

Des préoccupations autour du cadre légal et de la rentabilité des entreprises publiques

Lors de son intervention, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mourana Soumah, a mis l'accent sur l'importance de la vulgarisation du cadre légal et institutionnel régissant les sociétés d'État. Il a souligné un problème majeur : très peu de sociétés publiques disposent d'un cadre réglementaire conforme aux normes en vigueur. Sur les 40 sociétés d'État recensées, seulement 27 ont des statuts conformes à la réglementation. Cette situation crée une série d'anomalies qui entravent la bonne gestion et la rentabilité des sociétés publiques. Le ministre a donc instruit, la mise en.place de mesures urgentes pour mettre fin à cette lacune et mettre les sociétés publiques en conformité avec la législation, en particulier la loi L056.

M. Soumah a également fait une radiographie préoccupante de la situation financière des sociétés publiques, notamment en ce qui concerne leur participation à l'économie nationale. Il a révélé que seules sept sociétés publiques ont réussi à verser des dividendes à l'État, pour un total de 1.200 milliards de GNF, soit environ 50 % des recettes non fiscales de l'État. Face à ces chiffres peu reluisants, le ministre a souligné qu'il était impératif de prendre des mesures pour corriger ces contre-performances et améliorer la rentabilité de ces entreprises.

Une dynamique de réformes en vue

Pour faire face à ces défis, M. Soumah a exprimé sa volonté de réformer les sociétés publiques en commençant par la mise en conformité des statuts de ces entreprises avec la législation en vigueur. Il a précisé que ces réformes étaient indispensables pour rendre ces sociétés plus compétitives et plus transparentes. Le ministre a également mentionné que des réformes structurelles seraient engagées pour renforcer le contrôle interne et la gestion des ressources dans les entreprises publiques.

Des échanges fructueux pour la réorientation des sociétés publiques

La journée s'est poursuivie par un panel et des présentations animées par des experts et des acteurs du secteur public. Les discussions ont permis d'approfondir les sujets liés à la gouvernance des sociétés publiques, avec un focus particulier sur les meilleures pratiques et les stratégies à adopter pour assurer leur rentabilité et leur compétitivité.

Présence d'acteurs institutionnels majeurs

La revue annuelle des sociétés publiques a bénéficié de la participation de plusieurs figures importantes du gouvernement, dont le ministre du Plan et de la Coopération Internationale, M. Ismaël Nabé. Le Secrétaire Général du Ministère de l'Économie et des Finances, M. Mamoudou Touré, le chef du cabinet, M. Morlaye Soumah, ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée Mr Karamo Kaba, étaient également présents lors de cette première journée, témoignant de l'importance stratégique de cet événement pour l'avenir des entreprises publiques en Guinée.

Saisir une opportunité pour réorienter la gestion publique

Cette première revue des sociétés publiques marque un tournant important dans la gestion des entreprises d'État en Guinée. En abordant des questions essentielles liées à la gouvernance, à la rentabilité et à la conformité légale, cet événement offre une opportunité inédite de redéfinir les objectifs et les stratégies des sociétés publiques, afin qu'elles deviennent des leviers de croissance pour l'économie guinéenne. Les prochaines étapes devraient consister pour le Ministre Mourana Soumah, en l'implémentation rapide des réformes et l'adoption d'une approche plus dynamique et transparente dans la gestion de ces entreprises à participation financière publiques.