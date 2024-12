Congo-Brazzaville: Donation - Du matériel spécialisé offert à l'Institut national des aveugles du pays

L'Association dénommée « Viens et vois », que dirige Emerson Massa, a remis le 19 décembre du matériel spécialisé aux apprenants de l'Institut national des aveugles du Congo.

Le geste est le fruit de la coopération entre l'organisation non gouvernementale «Viens et vois» et l'association Agape de Londres. Estimé à 1,3 million FCFA, il a pour but de soutenir les élèves handicapés de la vue à s'épanouir. Une façon pour cette association de réitérer son engagement et de renforcer la collaboration avec l'établissement en vue de relever les défis.

Le don est composé de tablettes, poinçons, cannes signalétiques ainsi que des papiers rames. Sa remise a été faite par le vice-président de l'association, Dieudonné Mbimi, à la directrice adjointe de l'Institut, Edith Fabienne Dibansa, en présence des autres membres de l'association. Il vient tant soit peu relever les défis liés au manque d'équipement adaptés en vue d'offrir une éducation de qualité aux apprenants déficients visuels de cet établissement.

« Ce don représente un engagement concret en faveur de l'inclusion scolaire et du droit à l'éducation pour tous », a-t-il déclaré, ajoutant que « par le passé, grâce au partenariat entre l'ONG Viens et vois avec la Mission évangélique braille, des équipements tels que des cubarithmes et autres ont été donnés à l'institut ».

Après la réception d'un échantillon, la directrice adjointe a manifesté sa joie de voir ce matériel venir combler le manque d'équipement au sein de l'école. D'après elle, l'établissement était confronté au problème d'apprentissage car les élèves manquaient de quoi écrire.

Par ailleurs, Edith Fabienne Dibansa a émis le souhait aux autorités compétentes de penser à la formation des enseignants spécialisés ainsi qu'aux formateurs des enseignants dans le domaine de l'animation pédagogique. Notons que cet institut a un effectif de soixante-trois élèves avec quelques apprenants en intégration, c'est-à-dire les élèves bénéficiaires du matériel spécialisé de l'école ayant été transférés au collège ou lycée après obtention du diplôme.