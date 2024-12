Burkina Faso: Décès de Djanguinaba Barro - Des ministres au chevet de la famille du disparu

Une délégation gouvernementale est allée présenter, le jeudi 19 décembre 2024, à Bobo-Dioulasso, les condoléances du chef de l'Etat le capitaine Ibrahim Traoré, à la famille de l'opérateur économique, Djanguinaba Barro, décédé le 16 décembre dernier.

L'opérateur économique Djanguinaba Barro est décédé, le 16 décembre 2024, à Bobo-Dioulasso et inhumé le lendemain dans son village natal à Dieri dans la province de Kénédougou. Pour témoigner sa compassion, une délégation gouvernementale est allée présenter les condoléances du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à la famille du défunt. Elle est composée du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, de celui de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Zerbo et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda. « Djanguinaba Barro a été un opérateur économique infatigable dont la contribution à l'essor de notre économie n'est plus à démontrer.

Nous sommes venus présenter les condoléances et la compassion des plus hautes autorités à la famille. Qu'il repose en paix et intercède pour la nation burkinabè », a dit le chef de la délégation, Emile Zerbo. Le représentant de la famille, Karim Barro, par ailleurs l'un des fils du défunt, a loué la démarche du gouvernement qui est un réconfort et un soulagement pour la famille. « Nous remercions le chef de l'Etat, le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour le soutien et le réconfort qu'il apporte à la famille en ce moment douloureux. Nous sommes d'autant plus réconfortés que le président du Faso a même fait un communiqué pour rendre hommage à notre père », a dit Karim Barro. Il a rappelé le voeu le plus cher à son père, celui de voir les Burkinabè vivre dans la paix et la cohésion. Le représentant de la famille Barro a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie tombés au front et a affirmé comme l'a dit toujours dit son géniteur que la victoire contre les forces du mal n'est pas loin.