Maroc: Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus - Cérémonie à Salé en l'honneur des enfants ayant bénéficié des services d'accompagnement

Salé — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi à Salé, une cérémonie en l'honneur des enfants ayant bénéficié des services du Centre d'accompagnement et de réinsertion dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Cet événement artistique, organisé en faveur des enfants placés au Centre de protection de l'enfance de Témara et aux étudiants universitaires ayant bénéficié de services d'intégration pour poursuivre des études supérieures, s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation visant à renforcer la réinsertion socio-éducative et professionnelle.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le coordonnateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus dans la région Rabat-Salé-Kénitra, Redouane Boulqnadel, a souligné que le groupe célébré aujourd'hui "a fait preuve de sérieux et s'est impliqué dans les divers programmes éducatifs engagés".

A cette occasion, M. Boulqnadel a passé en revue les différents services fournis par le centre au profit d'une large catégorie de détenus, hommes et femmes, dans les établissements pénitentiaires, et par les centres de protection de l'enfance dans l'objectif de favoriser leur réinsertion, valoriser leur contribution positive à leur environnement social et les préparer à l'intégration en milieu carcéral ou après leur libération.

Cette cérémonie a été agrémentée par des danses traditionnelles exécutées par la troupe Rokba de Zagora, qui a mis en avant l'originalité et la diversité du patrimoine culturel marocain.

La cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 49ème anniversaire de la Marche verte et de la Journée mondiale de l'enfance, a également été marquée par des prestations musicales d'artistes marocains, ainsi qu'une pièce de théâtre. Des tableaux inspirés du thème de la Marche verte ont également été exposées en marge de la cérémonie.

"Un ancien détenu peut devenir un bon citoyen et un modèle pour les autres détenus", a confié à la MAP Mohamed, ex-détenu et président d'un club d'arts plastiques, ajoutant qu'il n'a rencontré aucune difficulté ni obstacle sur la voie de la réinsertion.

Il a salué, à cette occasion, le soutien et l'accompagnement apportés par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et s'est félicité que les arts plastiques ont contribué à accélérer sa réinsertion au sein de la société.

De son côté, l'artiste Hajar El-Youssfi a exprimé sa joie de participer à cette manifestation artistique visant à "apporter du bonheur et de la joie au coeur des enfants qui persévèrent, malgré leurs circonstances, pour atteindre l'excellence".

Cette manifestation atteste de l'attention portée à la dimension des droits de l'homme et à l'action humanitaire visant à garantir le droit de cette catégorie à bénéficier de programmes éducatifs, culturels et de divertissement, dans le but de préserver sa dignité et favoriser sa réinsertion au sein de la société.