Maroc: Guercif INDH - 55 projets approuvés pour un investissement de plus de 5,29 MDH

Guercif — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à Guercif, réuni jeudi au siège de la province, a approuvé 55 projets pour un investissement global de plus de 5,29 millions de dirhams.

Il s'agit de la réalisation de 53 projets pour un budget de plus de 4,8 millions de dirhams (MDH) dans le cadre du Programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, d'un projet visant à renforcer l'approvisionnement en eau potable du centre de la commune de Barkine, et d'un projet d'aménagement extérieur des centres d'accueil du pôle urbain de Ghiyata dans la ville de Guercif.

Intervenant lors de la réunion, le gouverneur de la province du Guercif, Abdeslam El Hattach, a souligné que l'Initiative nationale pour le développement humain, dans sa troisième phase (2019-2024), vise à consolider les acquis des deux phases précédentes, en se concentrant sur l'impulsion du capital humain des générations montantes et le soutien de la cohésion sociale et de l'insertion économique des jeunes.

M. El Hattach a fait remarquer que l'Initiative tend également à consacrer son rôle de levier fondamental pour faire prévaloir la convergence et la mutualisation des efforts, et ce à travers une méthodologie fondée sur une gouvernance créative et innovante visant à parvenir à une plus grande harmonie et efficacité entre les différents acteurs et parties prenantes.

Il a plaidé par la même occasion en faveur d'un engagement permanent dans le cadre d'une vision prospective afin de valoriser les acquis et de tirer profit des potentialités dont jouit la province et d'améliorer le niveau de vie de la population locale, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse, le chef du service de l'Action sociale à la province de Guercif, Hassan Kara, a indiqué que cette réunion a été marquée par l'approbation de la réalisation de 45 projets relevant de l'axe d'appui à l'entrepreneurial pour un investissement de 3,63 millions de dirhams, dont 3,2 MDH de l'INDH, et 8 projets relevant de l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire, d'un coût total estimé à 1,18 MDH, auquel l'INDH contribue à hauteur de 0,7 MDH, et ce dans le cadre du Programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes.

Il a ajouté que le CPDH a également approuvé l'achèvement d'un projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable du centre de la commune de Barkine, dans le cadre du Programme visant à remédier au déficit en infrastructures et services de base dans les zones territoriales les moins équipées, pour un coût total de 180.000 DH, ainsi que du projet d'aménagement extérieur des centres d'accueil dans le pôle urbain de Ghiyata, doté d'un budget de 300.000 DH, dans le cadre du Programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

En marge de la réunion du Comité provincial, une cérémonie de distribution de 11 minibus scolaires a eu lieu en présence notamment du gouverneur de la province de Guercif, du Directeur général de l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, et de représentants des six communes bénéficiaires.

Le budget total d'acquisition des minibus s'élève à 4,9 MDH, mobilisé dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH (1,4 MDH), la Direction des Affaires rurales -Ministère de l'Intérieur- (1,4 MDH) et l'APDN (2,1 MDH).

Les 11 minibus ont été confiés à l'Association provinciale Chabab Almostaqbal pour l'appui à la scolarisation dans la province de Guercif, qui en assurera la gestion et l'exploitation.

Il a été procédé aussi à la remise d'un minibus de transport scolaire au Centre de formation et d'intégration des enfants en situation d'handicap, acquis par l'INDH pour une enveloppe budgétaire de 363.000 dirhams, et d'une ambulance au Centre d'accueil social, qui a été acquise grâce également à un financement de l'INDH estimé à plus de 408.000 dirhams.

Le gouverneur de la province de Guercif a également supervisé l'opération de distribution de 9 chaises électriques mobiles, acquises par l'Entraide nationale avec un budget total de 270.000 dirhams au profit des personnes en situation d'handicap, dont 5 élèves.