Maroc: Essaouira - M. Akhannouch préside la cérémonie de signature d'une convention pour le développement de la Station touristique 'Mogador'

Essaouira — Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Essaouira, en présence de M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la cérémonie de signature d'une convention pour la relance et le développement de la station touristique "Mogador", portant sur un investissement de 2,3 milliards de dirhams, qui constitue une initiative importante dans le renforcement du rôle du tourisme en tant que levier pour le développement socio-économique du Royaume, en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Cette convention a été signée avec un consortium de leaders touristiques du Moyen-Orient, comprenant MM. Naguib Sawiris, Hussain Al Nowais et Hossam El Shaer, investisseurs de renom qui se sont engagés à réaliser 50% des investissements dans la station "Mogador" d'ici l'année 2030, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le projet de la Station Mogador, qui revêt une importance stratégique pour l'économie locale et nationale, vise à porter la capacité d'hébergement à 3.700 lits, soit une hausse de 35% par rapport à la capacité actuelle de la ville d'Essaouira, ajoute le communiqué, précisant que ce projet permettra également la création de 20.000 emplois directs et indirects.

Le projet comprend l'extension de l'hôtel Sofitel Mogador, la création de trois hôtels en bord de mer, d'un Club Med, d'un Beach Club, d'un village de loisirs, ainsi que d'un terrain de golf. Une diversification qui vient renforcer l'attractivité d'Essaouira sur l'offre touristique de sport de glisse et de tourisme culturel.

Dans une allocution à cette occasion, M. Akhannouch a souligné que ce projet contribuera à consacrer la position du Maroc en tant que destination touristique leader, au regard de la dynamique économique et sociale qu'il peut engendrer dans le secteur du tourisme, notamment dans la ville d'Essaouira.

Il a rappelé, à cet égard, l'appel de SM le Roi Mohammed VI à faire de la façade atlantique du Royaume un espace de communication humaine, de complémentarité économique et de rayonnement continental et international.

M. Akhannouch a également mis l'accent sur l'intérêt que le gouvernement accorde à l'encouragement des investissements dans le secteur du tourisme, ainsi que dans les autres secteurs qui contribuent aux chaînes de valeur et à la création des opportunités d'emploi, relevant que le gouvernement met à la disposition des investisseurs une panoplie d'outils et de mécanismes pour la mise en oeuvre optimale de leurs projets.

Ce projet ambitieux situé au cœur de la ville d'Essaouira, symbole de diversité culturelle et de patrimoine universel, s'inscrit dans une vision globale de développement du tourisme au Maroc, alliant investissements stratégiques, création d'emplois et valorisation du patrimoine culturel et naturel du Royaume.

Ont pris part à cette cérémonie, la ministre de l'Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, la ministre du Tourisme de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Mme Fatim Zahra Ammor, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques publiques, M. Karim Zidane, le gouverneur de la Province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, le Directeur Général de la SMIT, M. Imad Barrakad, le Président du Conseil communal d'Essaouira, M. Tarik Othmani, ainsi que plusieurs personnalités et hauts responsables, notamment du secteur bancaire.