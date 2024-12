Maroc: Fès - Lancement de la plateforme 'INJAZ CAMPUS' à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Fès — La plateforme numérique "INJAZ CAMPUS" a été lancée jeudi à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, en tant qu'initiative innovante qui vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes.

Cette plateforme numérique innovante offre aux jeunes l'accès à des formations numériques, des expériences d'apprentissage enrichissantes et des opportunités de développement personnel et professionnel ainsi que la certification internationale ESP (Entrepreneurship Skills Pass) du Company Program.

A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah et l'association INJAZ Al-Maghrib, qui vise à ouvrir des horizons de formation aux étudiants et à leur permettre de bénéficier des différentes rencontres et compétitions nationales et internationales.

Le président de l'université, Mustapha Ijjaali, a souligné que cette convention de partenariat offre une opportunité importante aux étudiants, en particulier aux doctorants, de bénéficier d'une formation numérique, ce qui va augmenter leurs capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat et les aider à créer des entreprises à l'avenir.

La collaboration avec l'association "INJAZ Al-Maghrib" a débuté il y a plusieurs années, à travers des formations aux niveaux licence, master et doctorat afin de développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants, a-t-il fait savoir.

De son côté, la directrice déléguée de l'association "INJAZ Al-Maghrib", Kenza Krefet Alami a souligné l'importance du partenariat qui unit l'association et l'université, car il offre aux étudiants de réelles opportunités de développer et d'améliorer leurs compétences, ainsi que la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances fournies par les technologies numériques modernes.

Elle a ajouté que le lancement de la plateforme constitue une opportunité pour renforcer et consolider davantage le partenariat avec l'université, dans le but d'améliorer l'éducation et la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Pour sa part, Nadia Abdallah de la fondation "Injaz-Al Arab", a souligné que cette plateforme numérique, qui s'adresse à 13 pays arabes, comporte plusieurs programmes pédagogiques et donne aux étudiants la possibilité de suivre des formations numériques notamment sur l'intelligence artificielle.

Injaz Al-Maghrib" est une association d'utilité publique créée en 2007 à l'initiative du groupe "Al Mada" et qui mobilise le secteur privé auprès des lycéens et étudiants pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs.

La Fondation "Injaz Al-Arab" oeuvre, de son côté, pour préparer la jeunesse de la région arabe à participer au développement de l'économie, à travers des programmes de formation qui cultivent l'esprit d'initiative des jeunes et à créer des projets entrepreneuriaux.