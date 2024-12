Afrique de l'Ouest: Le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest alloue 14 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires critiques du Burkina Faso

Face à l'intensification de la crise humanitaire au Burkina Faso, le Fonds humanitaire régional de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (FHRAOC) a alloué 14 millions de dollars américains pour répondre aux exigences urgentes des populations les plus vulnérables.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une augmentation des besoins humanitaires et une baisse préoccupante des financements internationaux.

« Cette allocation arrive à un moment déterminant. Elle reflète notre engagement collectif à répondre aux priorités identifiées dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2024, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles », a déclaré dans un communiqué, Carol Flore-Smereczniak, la Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Burkina Faso.

Ces fonds permettront de soutenir plus de 360.000 personnes, dont environ 210.000 femmes et filles, en priorité dans les secteurs critiques tels que la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la protection, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et assainissement, ainsi que les abris.

La Boucle du Mouhoun, l'Est, le Nord et le Sahel parmi les régions les plus touchées

Les interventions ciblent les régions les plus touchées, à savoir la Boucle du Mouhoun, l'Est, le Nord et le Sahel, où l'insécurité persistante continue de provoquer des déplacements massifs et de limiter l'accès aux services sociaux de base.

« Notre objectif est d'aller au-delà de l'assistance immédiate en impliquant directement les communautés affectées dans la conception, la mise en oeuvre et l'appropriation des interventions, pour garantir des résultats durables et renforcer leur résilience », a ajouté Mme Flore-Smereczniak.

Sur les 23 projets retenus, six sont portés par des ONG nationales, témoignant d'une volonté de renforcer la coopération avec les acteurs locaux et de garantir une approche inclusive et complémentaire avec le Plan de réponse humanitaire du Gouvernement.

Les défis financiers restent énormes

Cependant, des ressources supplémentaires sont nécessaires pour sauver des vies, atténuer les souffrances et soutenir les communautés vulnérables dans un contexte opérationnel de plus en plus complexe.

Selon l'ONU, les défis financiers restent énormes.

A ce jour, seuls 43 % des 934 millions de dollars US requis pour le Plan de réponse humanitaire 2024 ont été mobilisés, contre 40 % en 2023. Ce sous-financement structurelle freine considérablement l'ampleur des interventions, dans une crise que l'on qualifie déjà de plus négligée au monde.