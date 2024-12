Congo-Kinshasa: Tanganyika - L'Armée passe à une vitesse supérieure pour maintenir la paix !

"Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, lors de son itinérance à Kalemie, chargé notamment le Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, le Gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa ainsi que le commandant des opérations Usalama, le Général Dunia Kashindi Fabien de concevoir et monter les stratégies sécuritaires devant conduire à traquer tous les groupes armées géolocalisés dans cette province en vue d'y instaurer l'autorité de l'Etat", avait déclaré le Porte-parole du Gouvernement Patrick Muyaya Katembwe le vendredi 29 novembre dernier à Kalemie.

Après ces instructions données par le Commandant suprême des FARDC, nous avons constaté leur mise en application effective sous la houlette du Général Dunia Kashindi Fabien et de ses collaborateurs qui multiplient des opérations répressives visant à restaurer la quiétude dans le Tanganyika.

A titre illustratif, en voici quelques résultats concrets des actions menées par les FARDC dans la Province du Tanganyika.

- Dans le territoire de Nyunzu, village Ngombo lusamba situé à 94 km de Nyunzu centre où un sujet Twa répondant au nom de ADECE aurait été tué par le fils du Chef du village, et cette situation avait négativement impacté la communauté locale au point où les pygmées ont brûlé des maisons des habitants dans ce village respectif. Aussitôt informé de la situation, le commandant des opérations USALAMA, le Général Dunia Kashindi Fabien, avait dépêché une équipe afin de rétablir l'ordre et la stabilité dans cette contrée du Territoire national, et que justice soit faite.

- A Manono, les opérations ont abouti par la neutralisation et l'arrêt de plusieurs groupes de brigands semeurs de troubles dans ce coin du Tanganyika.

Dans le tronçon Kalemie Bendera, l'Armée Régulière de la RDC a reçu à remettre les activités de traffic routière qui étaient autrefois inquiétantes à cause du phénomène coupeurs de route.

Certes, dans le territoire de Moba, les sources concordantes révèlent que plusieurs individus suspects sont interpellés dont l'un d'entre eux est aux arrêts pour détention illégale d'arme à feu.

Et dans la ville de Kalemie, en supplétif aux éléments de la police, la 22e Brigade de Réaction Rapide avait récemment déployé son Commando dans le quartier Regeza mwendo pour calmer et maîtriser les délinquants qui y avaient semés la terreur. Notons également que cela justifie la mise en application des instructions du Chef de l'État ainsi que des consignes données notamment, par le Ministre de la Défense et par le Chef d'Etat-major des FARDC, le Général Christian Tshiwewe Songesha à l'endroit du commandant des opérations USALAMA dans le Tanganyika.

S'agissant de la force navale, après le passage du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Ministre de la Défense nationale, il a été remarqué depuis un certain moment plusieurs voyages effectués par le Contre-amiral, Luc Nyengele qui multiplie les efforts pour maintenir la sécurité de l'espace maritime du lac Tanganyika cela, conformément à la volonté du chef de l'État qui ne jure qu'à matérialiser le slogan le peuple d'abord dans la sécurité et la paix durable dans l'ensemble de la partie orientale de la RDC.

Par ailleurs, les voyages effectués par le Contre-amiral Luc Nyengele s'inscrivent également dans le cadre de travaux de réhabilitation des bateaux de guerre qui vont flotter bientôt sur ce lac en vue de préserver nos frontières maritimes qui sont entourés des pays tels que : la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Soulignons que dans les jours à venir, cette unité maritime recevra des bateaux neufs comme cela a été révélé par le VPM de la Défense Muadiamvita Kabombo Guy.

En effet, les opérations et les patrouilles entre FARDC et la PNC se poursuivent dans la ville de Kalemie et dans l'ensemble de la province du Tanganyika. "BENDELE EKWEYA TE" comme dit bien ce slogan, le commandant des opérations USALAMA, le Général Dunia Kashindi Fabien ne jure qu'au serment militaire "ne jamais trahir le Congo".

Aussi, des dispositions idoines seront bientôt disponibles pour la mise en oeuvre du Programme de Désarmement, Démobilisation (P-DDRCS) dans la province du Tanganyika afin de récupérer tous les membres des groupes armés qui sont et seront favorables à cet important programme de réinsertion, comme avait précisé le Président de la République lors des assises de la 11ème Session des Gouverneurs de provinces.