Congo-Kinshasa: Evaluation du processus effectué avec succès - Patrick Muyaya engagé à consacrer un cadre organique pour le secteur de la Communication et médias !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, entend, désormais, aligner son administration sur la voie de la viabilisation pour mieux rendre service au pays. Il s'agit d'une étape cruciale à laquelle il attache une ferme importance pour, entre autres, décentraliser le travail de son ministère et améliorer la qualité des prestations de différents services, de son administration, en provinces, dans l'optique du changement de narratif. C'est dans cette dynamique que le Ministre Patrick Muyaya a échangé, mercredi dernier, dans son cabinet de travail, situé à la Gombe, avec le Secrétaire Général à la Communication et médias, Cléophas If Malaba Munyaji, pour voir dans quelle mesure, très rapidement, faire avancer le processus. Cette rencontre stratégique a été marquée par la présentation du document sur le cadre organique à l'autorité.

« Nous nous sommes retirés à Mbanza- ngungu en une retraite afin de réfléchir sur notre cadre organique qui va régir notre administration pour le reste des jours. Et dans la suite de ces travaux, nous avons produit un document et ce document que nous sommes venus présenter officiellement auprès du ministre. Ce document comprend les différentes structures qui doivent exister dans l'organigramme de cette administration, l'effectif du personnel en provinces comme dans les territoires. Ce qui facilitera une bonne gestion du personnel", a indiqué le SG Malaba.

Il convient de signaler que durant dix jours, soit du 20 au 30 novembre 2024, la retraite scientifique avait connu la présence des experts du ministère de la Communication et Médias et de son Secrétariat Général ainsi que ceux de la Vice-Primature en charge de la Fonction publique, de la Modernisation de l'administration et Innovation de service public et de leur secrétariat général.

La modernisation et l'optimisation des services publics sont les objectifs poursuivis par ces assises qui ont permis aux participants de jeter les bases d'une administration forte et innovante dans le secteur de la Communication et Médias.

Comme il est de coutume de dresser le bilan en fin d'année, le Secrétaire général Cléophas If Malaba Munyaji estime que les signaux sont au vert. D'abord au niveau du cabinet, il y a eu plusieurs déploiements en provinces et plusieurs efforts du ministre au profit de son secteur. Et au niveau du secrétariat, plusieurs travaux étaient initiés deux ans depuis son entrée en fonction.