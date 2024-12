Guinée: Projet Simandou - Les travailleurs de Winning Consortium Simandou en grève

Les employés de Winning Consortium Simandou (WCS), concessionnaire chinois des blocs 1 et 2 de Simandou, ont entamé une grève le mercredi 18 décembre 2024. Ils réclament une augmentation de salaire de 400%, afin d'aligner leurs rémunérations sur celles des employés d'autres sociétés du projet Simandou, notamment Rio Tinto Simfer.

Dix jours de négociations infructueuses entre les représentants syndicaux, les autorités locales, les notables de Kérouané et la direction de WCS ont conduit à une grève illimitée. L'activité est totalement interrompue ; les grévistes bloquent l'accès aux chantiers, notamment la centrale électrique, le concasseur, le tunnel et le système de transport du minerai, et empêchent également l'accès aux sous-traitants.

La direction de WCS a proposé une augmentation salariale de 10 %, proposition jugée insuffisante, voire irrespectueuse, par le syndicat des employés. Un représentant syndical a déclaré : « Le travail reprendra uniquement lorsque nos revendications seront satisfaites. »

Une nouvelle réunion s'est tenue cette nuit, sans aboutissement notable selon Alpha Camara, président du syndicat.

« Ils ont maintenu les 10 % que les travailleurs rejettent. De plus, ils ont prévu quelques avantages, notamment des primes de fin d'année à 800 000 GNF et 500 000 GNF pour le transport, ainsi que quatre sacs de riz par an. Mais ce sont des avantages que les employés n'ont pas encore acceptés et la négociation continue », a-t-il expliqué. Il précise que la grève est totalement suivie, avec un service minimum permettant à 10 chauffeurs de continuer à travailler.

Nos tentatives pour joindre les responsables de Winning Consortium Simandou restent pour le moment vaines.