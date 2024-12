Congo-Kinshasa: Naufrage à Lomela et au lac Mai-Ndombe - Jean-Pierre Bemba ordonne l'ouverture des enquêtes

Suite aux deux naufrages survenus successivement, le 7 décembre sur la rivière Lomela, dans la province de la Tshuapa et le 17 décembre dernier sur le lac Maï-Ndombe, à 80 km de la ville d'Inongo chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, le Vice-Premier Ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a ordonné, le jeudi 19 décembre 2024, l'ouverture des enquêtes pour en déterminer les causes et circonstances.

A ce propos, Jean-Pierre Bemba exprime sa consternation face à ces tragiques événements et enjoint le Secrétaire général aux Transports d'agir rapidement avant d'ordonner l'arrestation immédiate des capitaines desdites embarcations.

«J'ai appris avec consternation les drames ayant endeuillé de nouveau notre population à la suite des naufrages survenus respectivement le 7 et le 17 décembre 2024, de la baleinière H/B Benenge sur la rivière Lomela et de la baleinière H/B Winner sur le lac Maï-Ndombe, à 80 km de la ville d'Inongo. Je vous demande donc de diligenter une enquête pour déterminer les causes de ces accidents. Je vous instruis également d'ordonner l'arrestation immédiate des capitaines de ces embarcations », a-t-il écrit tout en exprimant ses condoléances aux familles endeuillées par ces tragédies.

Au regard de cette situation, le VPM des Transports a également indiqué que des plaintes ont été déposées contre les commissaires fluviaux d'Inongo et de Boende, ainsi que contre les propriétaires des embarcations, conformément aux instructions en cas de naufrage.

Il y a lieu de noter que le naufrage du 17 décembre dernier, survenu dans le lac Maï-Ndombe, a fait 19 victimes, dont 18 femmes et un homme, dans le village d'Isongo, situé à plus de 60 kilomètres de la ville d'Inongo. Selon le gouvernement provincial, le nombre de passagers à bord était de 36 dont 17 rescapés qui ont été pris en charge à l'hôpital général de référence d'Inongo.