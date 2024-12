Sénégal: Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Un projet lancé pour renforcer le développement des technologies propres

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE) a lancé un projet dénommé "Promouvoir I 'innovation en matière de technologies propres pour l'action climatique au Sénégal (Clean Tech Sénégal)", pour accompagner et accorder des financements aux Petites et moyennes entreprises (PME) et startups spécialisés dans la recherche d'innovations technologiques propres visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Financé à hauteur d' 1,8 milliard francs CFA, ce projet est exécuté dans le cadre du Programme mondial d'innovation dans les technologies propres mis en place par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) dans 17 pays dont le Sénégal pour encourager la dynamique de développement de la technologie propre.

"Le projet +Clean Tech Sénégal+ a pour objectif de promouvoir et accompagner nos entreprises, particulièrement les PME et les startups, dans l'adoption de solutions innovantes pour répondre aux défis climatiques", a dit Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE).

Il intervenait jeudi à la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition du forum national sur la promotion de l'innovation sur les technologies propres. Cet évènement qui est prévu sur deux jours s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet +Clean Tech Sénégal+.

Il a précisé que "les technologies à soutenir dans le cadre de ce projet doivent correspondre aux réalités locales". "Autrement dit, elles doivent s'adosser au contexte socioéconomique, culturel et politique national pour avoir des chances de prospérer", a-t-il ajouté, en privilégiant une " approche innovante pour passer aux technologies et solutions énergétiques propres".

"De façon spécifique, a-t-il précisé, ce projet vise à encourager l'innovation technologique qui présente une faible empreinte écologique dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie renouvelable, la gestion des déchets, l'agriculture durable, et la gestion des ressources en eau".

Au-delà des PME et startups, "le projet va soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs à travers des formations, des financements et un accompagnement adapté à leurs besoins, afin qu'ils soient des acteurs clés de cette transition verte du Sénégal, a-t-il ajouté en présence de plusieurs agents de la Direction de la réglementation environnementale et du contrôle (DIREC), chargée de l'exécution nationale de ce projet.

"Il cherche aussi à renforcer la coopération avec nos partenaires au développement, à travers des initiatives conjointes, pour faciliter l'accès aux financements verts et soutenir des projets d'innovation durables", a-t-il souligné.

Il a estimé que ce projet doit également servir de "catalyseur pour le développement des technologies propres adaptées à nos réalités et répondant à nos besoins spécifiques".

Selon lui, "cela permettra d'éviter de recourir aux solutions dites universelles pour promouvoir notre transition écologique."

Fodé Fall a indiqué en outre que le rapport 2023 sur la technologie et l'innovation publié par la Conférence des Nations-unies pour le Commerce et le Développement a révélé que "les technologies propres ont connu une croissance fulgurante ces vingt dernières années avec un volume de marché estimé à 1500 milliards de dollars US en 2020 et qui pourrait atteindre 9500 milliards de dollars US en 2030."

Il a déploré le fait que ce marché en forte croissance soit principalement porté par les pays développés.

"Aujourd'hui, a-t-il estimé, il est temps pour le Sénégal et les autres pays en développement, de saisir cette opportunité pour réduire la pauvreté et le sous-emploi tout en contribuant à l'effort global de lutte contre les changements climatiques".

Il a souligné que les conséquences du changement climatique constituent l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. "Ses effets négatifs sur le développement économique et social des communautés ne sont plus à démontrer", a-t-il dit.

Ouvert jeudi à Dakar ce forum national sur la promotion de l'innovation sur les technologies propres au Sénégal prend fin vendredi.

Signataire de l'Accord de Paris en 2015, le Sénégal a pris des engagements clairs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la mise en oeuvre de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN), adoptée en 2020, et promouvoir entre autres des technologies propres à faible empreinte écologique.