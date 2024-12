Sénégal: UGB - La vallée du fleuve Sénégal au centre d'une exposition itinérante

Saint-Louis — L'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord) abrite depuis octobre dernier, une exposition itinérante intitulée "Evolution, métamorphoses, enjeux et perspectives du fleuve Sénégal", à l'initiative du géographe sénégalais établi en Suède, Papa Sow.

"Cette exposition qui a débuté en octobre traite de sujets segmentés mais qui se complètent", a dit à la presse Boubacar Ba, enseignant-chercheur au département géographie de l'université Gaston Berger (UGB) où cette exposition est prévue durant six mois.

Intervenant en marge du vernissage de cette exposition, il a indiqué que »la vallée est un espace géographique en mutation qui reçoit des ouvrages agricoles qui n'existaient pas auparavant et qui lui impriment une autre dimension".

"Des ouvrages qui transforment la structuration spatiale de la vallée et les modes de production, les structures sociales et les conflits d'usage, etc.", a-t-il ajouté.

M. Ba a souligné que cette exposition permet d'appréhender toute cette problématique sans oublier les conséquences engendrées sur la santé des populations avec l'émergence de maladies, non sans oublier le rôle primordial de la vallée au plan du développement économique du Sénégal.

Selon lui, elle (vallée) est la pourvoyeuse d'eau pour certaines grandes villes comme Dakar et constitue aussi une mamelle nourricière avec la présence de vastes terres agricoles. La vallée "mérite une attention particulière de la part des élèves, étudiants et autres chercheurs", a-t-il dit.

L'enseignant-chercheur au département géographie de l'université Gaston Berger (UGB) a ainsi salué l'initiative de Papa Sow dont l'exposition "peut susciter des vocations, des choix de carrière".

"La recherche que Papa Sow a menée avait pour vocation de faire en amont une synthèse des travaux francophones sur la vallée afin de montrer cela au monde anglophone mais pour les Sénégalais l'intérêt est autre", a-t-il précisé, invitant le monde de la recherche à s'y intéresser.

Cette recherche, a-t-il ajouté, est un moyen de valorisation de la recherche endogène, un moyen de sensibiliser les étudiants et une invite aux élèves et lycéens environnants qu'ils viennent voir comment est configurée leur région.

Le géographe Papa Sow a promos de son côté qu'après cette exposition à l'UGB d'accrocher ses planches à l'IFAN de Dakar qui a accueilli le projet à ses débuts.

Evoquant sa motivation pour cette exposition, il avance que "la vallée a fait l'objet de beaucoup d'études, mais elle est peu connue du monde anglophone. Ce que ce projet avait objectif de résoudre », a-t-il dit.

Il s'est félicité que cela ait suscité l'intérêt des universitaires et élèves qui ont organisé des excursions pour venir découvrir cette exposition.

En parcourant cette exposition composée d'une série de photos, de graphiques et d'illustrations, le grand public se rendra compte des efforts faits par les populations locales pour vivre autour du fleuve Sénégal, indique un document remis à la presse.

Pour mener à bien ce projet, cet enseignant établi aujourd'hui en Suède, a dû effectuer des déplacements avec un photographe et d'autres spécialistes tout le long des localités traversées par le fleuve.

Ancien étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il dit avoir »bourlingué' en Europe et aux Etats-Unis. Il espère que cette exposition, destinée à être permanente, servira aux élèves et chercheurs à mieux cerner les contours du fleuve, son histoire et son avenir.