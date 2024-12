Sénégal: Un officiel exhorte les responsables du PROVALE-CV à redoubler d'efforts pour répondre aux objectifs de souveraineté alimentaire

Diamniadio — Le directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan, Djibril Diop, a exhorté jeudi à Diamniadio, les responsables du Projet de valorisation des eaux pour le développement des Chaines de valeur (PROVALE-CV) à redoubler d'efforts pour plus de qualité et de diligence dans l'exécution de leurs opérations afin de répondre aux objectifs de souveraineté alimentaire.

"Permettez-moi de féliciter l'équipe du projet et l'encourager à redoubler d'efforts pour encore plus de qualité et de diligence dans l'exécution des opérations », a-t-il dit, tout en leur demandant de »continuer à prendre les décisions qu'il faut pour impulser et soutenir ce projet".

Il présidait la réunion du Comité de pilotage du PROVALE-CV organisée au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, à Diamniadio, en présence de plusieurs officiels, des députés, des élus territoriaux, des représentants d'organisations de producteurs et des partenaires stratégiques.

Djibril Diop a rappelé que les résultats réalisés dans la première phase du projet ont été possibles "grâce à la contribution des structures techniques nationales, l'appui des autorités administratives et locales et des organisations de producteurs, mais également grâce à l'accompagnement du bailleur de fonds".

Il a assuré que le projet va contribuer à la mise en oeuvre des programmes et politiques de maitrise de l'eau à usage agricole et répondre à l'objectif de »participer significativement" à l'atteinte des objectifs de productions céréalières, horticoles, aquacoles et d'élevage.

Il s'agit également de travailler à la mise en place des bases d'une amélioration de ces productions à travers une approche chaine de valeur.

Dans sa première phase, le PROVALE-CV intervenait dans la zone de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda alors que sa deuxième phase, va en plus de ces régions, couvrir la région de Louga.