Tunisie: Habitat dans le monde arabe - Pour un urbanisme durable et intelligent

Les participants au 8ème Congrès arabe de l'habitat organisé, du 17 au 19 décembre 2024, à Alger, sur le thème « Urbanisme et construction durable », ont appelé à l'adoption d'une politique urbaine et de construction intelligente pour économiser et rationaliser la consommation d'énergie et s'adapter au changement climatique, soulignant la nécessité désormais d'exploiter les technologies intelligentes dans les transports urbains pour décongestionner le trafic et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Jeudi, à la fin de ce conclave auquel ont assisté, le secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, des ministres arabes de l'Habitat, le ministre chinois de l'Habitat, en plus de diplomates, de représentants d'entreprises et institutions relevant du secteur, les participants ont aussi recommandé l'application de l'approche des villes intelligentes dans l'aménagement des routes, la gestion des transports, le contrôle de la qualité de l'environnement, la lutte contre la pollution et la gestion des déchets.

Ils ont plaidé en faveur d'un urbanisme durable pour parvenir à des villes résilientes conformément à l'objectif 11 des Objectifs de développement durable des Nations unies, appelant à unifier les concepts, la terminologie et les normes relatives au logement décent et abordable dans les pays arabes.

Ils ont également souligné l'importance de l'échange d'expertise et d'expériences entre les pays arabes dans les domaines liés à l'urbanisation, à la construction durable, aux bâtiments verts et aux matériaux d'co-construction.

La nécessité de développer des politiques gouvernementales pour promouvoir le logement social en coopération et en coordination entre le secteur public, le secteur privé et la société civile par le biais d'un travail participatif dans le financement du logement décent est aussi l'une des recommandations de ce congrès.

Les participants ont souligné ainsi l'importance d'utiliser des matériaux de construction locaux, naturels et respectueux de l'environnement pour réduire les coûts de construction, d'une part, et leur impact sur l'environnement et la santé, d'autre part. Ils ont été pour la facilitation du financement de logements décents via des banques de l'habitat et des prêts hypothécaires ou encore le financement participatif.

En ce qui concerne les risques des catastrophes naturelles, dont les tremblements de terre, les acteurs arabes de l'habitat ont souligné l'importance de mettre à jour les données, d'échanger les expériences et les connaissances dans les projets de villes nouvelles, de promouvoir l'infrastructure dans les villes intérieures pour garantir un équilibre dans l'aménagement urbain.

Ils ont souligné l'importance d'encourager, de soutenir et de financer la recherche scientifique et universitaire sur les matériaux de construction à faible coût et la récupération des matériaux de construction, d'intégrer l'idée de l'urbanisme durable et des bâtiments verts dans les programmes d'enseignement des pays arabes, ainsi que d'introduire l'imagerie par satellite et les techniques de télédétection dans les études sur les villes des pays arabes et les indicateurs urbains, et de promouvoir l'environnement désertique et les centres-villes, afin d'incarner l'équilibre stratégique des politiques nationales d'urbanisation dans chaque pays arabe.

Ils ont également attiré l'attention sur les programmes visant à freiner l'expansion urbaine non planifiée dans les villes arabes, en particulier sur les terres agricoles, et sur l'importance de récupérer les zones non planifiées dans les plans de développement urbain.

Le 8e Congrès arabe de l'habitat, auquel a pris part la ministre de l'Equipement et du Logement, Sarra Zafaârani Zenzri, a été axé sur les thématiques de l'urbanisation durable, le logement décent, sûr et abordable, les villes durables et la qualité de vie en plus des bâtiments verts et des matériaux de construction respectueux de l'environnement.