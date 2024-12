Sénégal: Roman - 'Le diner à la maison blanche attendra' : Madiambal diagnostique les maux de l'émigration irrégulière

L'émigration irrégulière vers les États-Unis, via le Nicaragua en Amérique du Sud. C'est la nouvelle trouvaille de Madiambal Diagne. Le roman « Le Diner à la Maison Blanche attendra » a été présenté au public hier, jeudi 19 décembre 2024, a l'hôtel Radisson Blu de Dakar, en présence d'un parterre d'intellectuels, d'hommes politiques, de journalistes et des membres de la société civile. Parmi lesquelles, Me Aissata Tall Sall et le Chroniqueur Ibou Fall, préfacier du livre.

Dans une intervention empreinte d'émotions, l'avocate a salué la profondeur du récit et l'habileté de l'auteur, qui selon la robe noire mêle réalité et fiction. Elle a souligné que l'oeuvre, tout en étant un roman, se nourrit de faits véridiques et de témoignages poignants, rendant l'histoire des personnages aussi crédible que bouleversante.

Le personnage principal, Aïssata, incarne les luttes et les espoirs de nombreux jeunes sénégalais face aux défis sociaux et économiques. À travers son périple, le livre explore des thématiques telles que l'injustice sociale, les violences faites aux femmes et les rêves brisés par des réalités souvent insurmontables.

Madiambal Diagne a partagé l'origine de son inspiration : des rencontres avec des jeunes migrants, des récits de vie marqués par la détresse et l'espoir. L'auteur a décrit son roman comme un miroir des maux de la société sénégalaise, tout en invitant à une réflexion sur des solutions locales pour freiner l'exode massif des jeunes.

Le choix du titre, selon M. Diagne, reflète le dilemme entre les rêves d'un avenir meilleur à l'étranger et les sacrifices imposés par la quête de ces rêves. Il a également évoqué la complexité des politiques migratoires et la nécessité de renforcer l'espoir dans les perspectives locales.

Me Aïssata Tall Sall a encouragé Madiambal Diagne à poursuivre dans cette voie littéraire, soulignant que ce roman pourrait inspirer de nombreux lecteurs à réfléchir sur les réalités de l'immigration et à revisiter leur vision de la réussite. L'événement s'est clôturé par des échanges interactifs entre l'auteur, les médias et le public.

Avec "Le Dîner à la Maison Blanche attendra", Madiambal Diagne signe une entrée remarquée dans l'univers littéraire, tout en offrant une contribution significative au débat sur les défis contemporains de la société sénégalaise.