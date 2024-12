Tunisie: Rallye Alyssa - Une aventure féminine entre sport, tourisme et solidarité

Lors d'une conférence de presse, tenue hier à Tunis, le coup d'envoi du Rallye Alyssa -Trophée Shell FuelSave a été donné : la 10ème édition aura lieu du 28 décembre 2024 au 3 janvier 2025.

Le Rallye Alyssa -Trophée Shell FuelSave, ce rallye automobile international féminin de régularité souffle sa 10ème bougie signe de sa maturité, sa persévérance et son positionnement unique.

Il s'agit de faire un parcours de quatre étapes chronométrées de 1463 kilomètres avec des vitesses moyennes qui ne dépassent pas 90 km/heure sur l'autoroute et 60 km/h sur les routes nationales, et un strict respect des règles de sécurité routière ! Mieux encore : il est question de faire des économies de consommation de carburants d'où sa 2ème appellation « Trophée Shell FuelSave » par référence au carburant économique du même nom permettant une meilleure efficacité du moteur et une économie d'énergie dès le premier plein du réservoir.

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave, cette manifestation de sports mécaniques féminins en Tunisie est surtout une aventure humaine à caractère touristique, ludique et sportif puisqu'il rassemble cette année une trentaine d'équipages pilotés obligatoirement par des femmes venant de divers pays (à ce jour quatre à savoir le Canada, la France, l'Algérie et la Tunisie).

La 10ème édition du Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save partirade Hammamet, capitale du Jasmin à Tabarka, la Ville du Corail, passant par Le Kef et en longeant la côte ouest de la Tunisie, vers Tozeur avec un atterrissage à Hazoua, désert plain-pied.

Au retour, les participants feront une belle escale à Mahdia Capitale des Fatimides pour clôturer la boucle à Hammamet, permettant ainside découvrir le charme de la Tunisie profonde

Le Rallye Alyssa Tunisie c'est aussi un événement par lequel tous les participants passeront au reste du monde et surtout à leurs pays respectifs des messages de paix, d'humanité et de tolérance, enadoptant un slogan particulier cette année :« Nous roulons pour les myopathes de Tunisie ».

Le principal partenaire de ce rallye international est Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue les produits Shell en Tunisie et qui a longtemps travaillé sur la sécurité routière et l'économie d'énergie dans le cadre de ses programmes de responsabilité sociétale en partenariat avec le ministère de l'Éducation.

Iheb Guerbouj, Directeur Réseau de Vivo Energy Tunisie a déclaré : « Notre partenariat avec le rallye Alyssa Trophée Shell FuelSave a tout son sens à double titre cette année. Les participantes auront l'opportunité de tester en conditions réelles les performances de nos carburants économiques Shell FuelSave tout en soutenant une noble cause : la lutte contre les myopathies. Cet engagement s'inscrit parfaitement dans notre démarche RSE, qui place la santé au coeur de nos priorités. »

Taieb Bouhjar, organisateur du Rallye Alyssa - Trophée Shell FuelSave bien enthousiaste a déclaré « En partenariat avec l'Association des Myopathes de Tunisie, et grâce au soutien de notre partenaire principal Vivo Energy Tunisie, ainsi qu'à nos autres partenaires et surtout à la participation des équipages, nous avons choisi de soutenir les Myopathes en Tunisie auxquels nous offrirons des fauteuils roulants électriques lors de la cérémonie de clôture du Rallye».

Un rallye automobile de régularité

Le Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save est un rallye automobile de régularité sur routes goudronnées ouvertes, c'est aussi un Challenge sportif basé sur une bonne concentration et exigeant un sens de la précision. La sécurité est la principale préoccupation des organisateurs, tout comme le respect du Code de La Route, de la Prévention routière ainsi que la préservation de tous les sites, villes et villages traversés.

Les concurrentes doivent respecter une moyenne de vitesses imposées par le Règlement Particulier, approuvé par la Fédération Tunisienne de l'Automobile et des heures de passages. Il est nul besoin d'être une championne de vitesse au volant, ni de suivre un entrainement intensif ou une formation spécifique, les participantes ont pour objectif de s'approcher le plus possible d'une vitesse moyenne imposée pour effectuer un trajet défini.

Le Rallye Alyssa est ouvert aussi aux Hommes qui peuvent participer en tant que copilotes. Les Accompagnateurs-visiteurs (les familles, les couples avec ou sans enfants) peuvent partager cette belle aventure humaine Le Rallye Alyssa Tunisie sans obligation de participer à la compétition.

D'après communiqué