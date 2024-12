Tunisie: Vacances scolaires - Le ministère de la famille prévoit un programme riche et varié

Le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées a annoncé vendredi le lancement d'un programme d'animation et de divertissement destiné aux enfants, aux adolescents et aux familles durant les vacances scolaires d'hiver, du 21 décembre au 5 janvier 2025.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a indiqué que ce programme est organisé en collaboration avec différents départements ministériels et des organisations et associations.

Le programme d'animation vise à renforcer la cohésion sociale entre les régions, à promouvoir la culture et les arts dans les zones intérieures et à garantir l'égalité des chances en matière d'accès au divertissement et à l'animation, tout en améliorant les conditions de vie dans les régions intérieures et dans les quartiers prioritaires, lit-on dans le communiqué.

A cet effet, des excursions seront organisées pour les enfants issus de familles à revenus limités ou en situation particulière dans différentes régions du pays afin de visiter des sites culturels et touristiques et assister à des projections de films, des ateliers éducatifs sur le patrimoine local et l'environnement et à des spectacles mettant en avant les spécificités culturelles régionales.

Par ailleurs, dans le cadre de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage, des enfants de familles à faibles revenus des régions de Hamma du Jérid, du Kef, de Tataouine et de Djerissa assisteront du 21 au 28 décembre en cours à des projections de films et participeront aux discussions avec le public sur les thématiques abordées dans les films visionnés.

Il s'agit également de permettre aux enfants de participer à des activités culturelles pour développer leurs talents et leur créativité dans le cadre du Festival international Néapolis de Nabeul. L'accès sera gratuit au festival pour plusieurs groupes d'enfants outre l'organisation d'ateliers interactifs pour améliorer leurs compétences théâtrales.

Une rencontre nationale des clubs itinérants est également prévue dans le gouvernorat de Siliana. Elle devra réunir des enfants, des familles et des cadres éducatifs. Des conférences scientifiques, des visites de terrain, des activités comme le reboisement des zones touchées par les incendies, des exercices pratiques de lutte contre les incendies, des ateliers, des animations grand public, des activités de camping, ainsi que des visites de sites archéologiques et naturels sont au programme de cette rencontre.

En outre, une journée d'animation ouverte aux enfants avec des ateliers sur la responsabilité sociale des entreprises, une clinique mobile pour des services de santé, des ateliers sur la santé mentale des enfants et des mères, ainsi qu'un atelier sur l'éducation parentale positive auront lieu à Sidi Hassine Sijoumi à Tunis.