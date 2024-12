Congo-Kinshasa: Etats Généraux des entreprises du Portefeuille

Une des recommandations phares des états généraux des entreprises du Portefeuille : les mandataires publics ne doivent plus être désignés sur base d'appartenance politique mais plutôt sur base de leurs profils, de leurs compétences et surtout de leur savoir-faire et leur expérience professionnelle antérieure éprouvée.

Dans un article que j'avais publié dans le Journal Zoom Eco, le 19 janvier 2020, j'avais déjà fait une mise en garde au premier Gouvernement dirigé par le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, contre la politisation des entreprises publiques qui minerait la bonne gestion du Portefeuille de l'Etat.

«Pour assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics de façon générale, il convient de veiller à ce que les nominations au sein de l'administration publique et dans les entreprises publiques ne soient pas motivées essentiellement par des considérations politiques, de la partisannerie, ni à des fins particulières des partis politiques, mais fondées sur le mérite et à l'abri de toute ingérence politique, pour assurer des services publics efficaces au peuple congolais.»