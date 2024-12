Maroc: Casablanca - Jadara Foundation organise une action solidaire en soutien à des étudiants issus des zones touchées par le séisme d'Al Haouz

Casablanca — Jadara Foundation a organisé, jeudi soir à Casablanca, un dîner de gala solidaire destiné à soutenir des étudiants issus des zones touchées par le séisme d'Al Haouz.

Suite au séisme, Jadara Foundation a pris l'initiative de soutenir 100 jeunes étudiants issus des zones sinistrées, leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études pendant l'année universitaire 2023-2024, grâce au soutien de ses donateurs et partenaires.

Le Dîner de Gala Solidaire a eu pour objectif de prolonger cet accompagnement et de mobiliser davantage de ressources pour ces jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice exécutive de Jadara Foundation, Oumaima Mhijir, a souligné que "Ce dîner de gala solidaire est un acte de soutien aux jeunes étudiants issus des zones touchées. Depuis le séisme d'Al Haouz, notre engagement envers ces jeunes n'a cessé de croître. Nous sommes déterminés à leur offrir les outils nécessaires pour construire un avenir meilleur".

"À travers cet événement, nous souhaitons non seulement apporter un soutien aux jeunes étudiants, mais aussi créer un véritable mouvement de solidarité qui encourage la communauté à s'investir activement dans la construction d'un avenir plus équitable et solidaire", a-t-elle ajouté.

Et d'affirmer : "Grâce à la solidarité de nos partenaires, cet événement représente une étape clé pour pérenniser notre action et élargir notre accompagnement".

Alliant art, culture et générosité, la soirée a été marquée par des performances exceptionnelles des artistes Zakaria Ghafouli, Driss & Mehdi, et Hajar Adnane. Des moments artistiques qui ont apporté une touche festive à l'événement.

Une vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets rares, offerts par des artistes et des philanthropes, a permis lors de cet événement de collecter des fonds pour soutenir les jeunes bénéficiaires et leur offrir des formations et des opportunités professionnelles.

Jadara Foundation est une association marocaine à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui agit pour assurer l'accès à une éducation de qualité à tout jeune pour qu'il réussisse son projet de vie en dépit de sa situation socio-économique.