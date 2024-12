Sénégal: Sédhiou - Le projet FAR a investi environ 1 milliard de francs CFA pour booster la production de banane

Sédhiou — Le projet "Femmes et Agriculture résiliente" (FAR) a investi environ 1 milliard de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures essentielles pour booster la production de banane dans la région de Sédhiou (sud), a appris l'APS du chef dudit projet, Adama Dabo.

"Avec un investissement d'environ 1 milliard de francs CFA, le projet Femme et agriculture résiliente a réalisé des infrastructures essentielles pour soutenir l'agriculture locale", a déclaré M. Dabo

Il a signalé que cinq blocs maraîchers ont été équipés et clôturés, des forages et équipements de pompage installés, permettant une gestion efficace de l'eau et une protection contre la divagation des animaux.

Le projet FAR, lancé en 2019, dans la région de Sédhiou, a transformé l'agriculture locale en se concentrant sur trois filières principales : la banane, le riz de bas-fond et le maraîchage, a-t-il indiqué, mercredi, en marge de la cérémonie de clôture de ses activités de développement économique à Gnandanké, un village de la commune de Diaroumé.

Le projet FAR ne s'est pas limité aux infrastructures, a souligné son responsable, déclarant qu'il a également soutenu les producteurs dans le développement organisationnel, l'entrepreneuriat et l'écoulement des produits.

Les réalisations du projet démontrent l'importance d'investir dans des solutions durables et résilientes pour l'agriculture, en particulier dans les régions vulnérables aux changements climatiques, a-t-il fait valoir.

L'objectif principal, a-t-il dit, était d'améliorer les conditions de vie des ménages agricoles, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles.

Bassekou Camara, président de la Coopérative des producteurs de bananes de Sédhiou, a témoigné sur l'impact significatif du projet dans la région

Le périmètre de la bananeraie existait depuis plus de trente ans sans un bon rendement. L'arrivée du projet FAR a révolutionné la production de banane", a-t-il expliqué, précisant que grâce aux nouvelles variétés et aux infrastructures mises en place, la production a considérablement augmenté depuis 2019.

Selon Bassekou Camara, le succès du projet FAR à Sédhiou a suscité des appels pour son élargissement pour toucher un maximum de personnes vivant autour des périmètres agricoles.

Le projet FAR a non seulement amélioré la production de banane à Sédhiou, mais a également renforcé l'autonomie des femmes et des jeunes, contribuant ainsi à un développement communautaire durable et inclusif, a-t-il conclu.