Maroc: Projet 'Mémoire de la Fidélité' de la Fondation Lafqui Tetouani - Remise à Rabat du Prix 'L'érudit El Mokhtar Soussi'

Rabat — La Fondation Lafqui Tetouani a organisé, jeudi soir à Rabat, la cérémonie de remise du Prix "L'érudit El Mokhtar Soussi", première étape de son projet "Mémoire de la Fidélité", qui rend hommage aux figures intellectuelles emblématiques du Maroc en récompensant les recherches académiques pertinentes consacrées à leurs oeuvres.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en présence de personnalités du monde politique, culturel et médiatique, cette cérémonie a été marquée par des témoignages en hommage à l'érudit feu El Mokhtar Soussi, reconnu comme un "pionnier de la renaissance scientifique et intellectuelle au Maroc", qui a enrichi les bibliothèques marocaines et arabes par ses ouvrages précieux et qui a contribué à la diffusion de la culture amazighe.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Fondation, Boubker Lafqui Titouani a souligné que ce prix s'inscrit dans le cadre du projet "Mémoire de la Fidélité" lancé par la Fondation, dont l'objectif est de célébrer les grandes figures du riche patrimoine intellectuel et culturel marocain.

Chaque année, le Prix portera le nom de l'une de ces figures et récompensera les recherches académiques rigoureuses qui se penchent sur leurs oeuvres.

Au nom de la famille de l'érudit El Mokhtar Soussi, son fils Abdelouafi a exprimé sa gratitude envers cette initiative qui ravive la mémoire de son père et célèbre les chercheurs qui se sont intéressés à son héritage, saisissant l'occasion pour annoncer la publication imminente d'un ouvrage de 836 pages consacré aux oeuvres d'El Mokhtar Soussi.

Outre M. Lafqui Titouani, le jury de cette première édition du Prix était composé de l'écrivain et acteur culturel Ahmed Aassid, du professeur chercheur Omar Halli, de l'écrivaine Latifa Baka et du professeur universitaire Kamal Hachoumy.

Saluant la création de ce prix, M. Aassid a indiqué qu'il s'agit d'une double reconnaissance, à la fois de la figure exceptionnelle d'El Mokhtar Soussi et des efforts scientifiques et académiques menés par les chercheurs qui planchent sur sa pensée et son héritage.

M. Aassid a également noté que le comité scientifique a adopté trois critères majeurs pour sélectionner le travail gagnant, à savoir la rigueur académique, la nouveauté et la présentation d'aspects de la personnalité et de la pensée du défunt.

Cette cérémonie a été marquée par l'annonce du lauréat du Prix El Mokhtar Soussi, à savoir le chercheur et écrivain Mohamed Khalil, qui a reçu le trophée des mains du Président de la Cour Constitutionnelle, Mohamed Amine Benabdellah.

Créée en 2010, la Fondation Lafqui Tetouani s'est assignée pour objectif la préservation de la mémoire et de l'héritage intellectuel du défunt et à oeuvrer à sa diffusion auprès des nouvelles générations.

La Fondation vise également à faire connaître et honorer les personnalités marquantes du Royaume, ainsi qu'à consolider l'identité et le patrimoine culturel nationaux.