Maroc: 2èmes Assises de la régionalisation avancée - Le développement escompté se mesure principalement par la mise en oeuvre des programmes sur le terrain (Omar Moro)

Tanger — Le développement escompté de la régionalisation avancée se mesure principalement par la mise en oeuvre des plans, des programmes et des projets sur le terrain, a indiqué, vendredi à Tanger, le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro.

Intervenant à l'ouverture de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sur le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", M. Moro a affirmé que le développement attendu de la régionalisation avancée se mesure essentiellement par la mise en oeuvre sur le terrain des plans, des programmes et des projets proposés et débattus au sein des Conseils régionaux afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment en matière de transport, d'éducation, de santé et d'emploi.

Il a également souligné que les recommandations qui vont sanctionner ces Assises sont à même de proposer des solutions pragmatiques et concrètes en vue d'améliorer l'efficacité des Conseils régionaux et en faire des partenaires essentiels des départements gouvernementaux dans la mise en oeuvre des programmes sectoriels à l'échelle territoriale, tout en respectant pleinement les spécificités naturelles, spatiales, sociales et culturelles des différentes régions du Royaume.

Dans ce sens, M. Moro a précisé que l'évaluation de ce grand chantier de la régionalisation avancée, dans le cadre du deuxième mandat, devrait permettre aux régions de valoriser les acquis et de relever les défis, pour s'acquitter pleinement de leurs rôles constitutionnel et de développement, pour aller de l'avant dans le processus de la démocratie participative et de proximité, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Par ailleurs, il a rappelé que le programme des Assises, qui s'articule autour de six ateliers, porte sur des thèmes d'une importance et d'une actualité cruciales, liés aux enjeux auxquels les régions font face dans l'exercice de leurs attributions.

Il s'agit notamment des contraintes relatives au renforcement de l'attractivité des territoires, à la promotion de l'investissement productif dans le cadre des acquis de la régionalisation avancée, des recommandations du Nouveau modèle de développement et des orientations stratégiques sectorielles du gouvernement, afin de permettre aux régions de réaliser une croissance intégrée.

La séance d'ouverture a été marquée par le Message Royal adressé aux participants à ces Assises, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Organisée par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc (ARM), la deuxième édition des Assises de la régionalisation avancée constitue un moment important dans la mise en oeuvre, sous l'impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.

Prennent part à ces Assises des responsables gouvernementaux, des présidents de régions, des élus des Conseils communaux et des experts, ainsi que des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers avec, selon les organisateurs, plus de 1.500 participants présents, 160 invités internationaux et plus de 45.000 participants à distance.