Angola: Silvestre Tulumba remporte le prix de la plus grande référence d'affaires du pays

Luanda — L'homme d'affaires angolais, Silvestre Tulumba décroché la « plus grande référence d'affaires » du pays lors du gala annuel de l'Association Nationale des Jeunes Entrepreneurs (ANJE) 2024, qui a eu lieu jeudi soir à Luanda.

Outre cet homme d'affaires, les organisateurs de l'événement ont également honoré plusieurs personnalités qui se sont distinguées dans divers domaines, notamment les hommes d'affaires Pinto Matamba et Wiliam Oiveira, la chanteuse Yola Semedo, les humoristes Calado Show et Costa Vilola et la journaliste Hariana Verás.

L'homme d'affaires Silvestre Tulumba, qui a sept entreprises dans les secteurs financier et non financier, a vu dans ce prix un symbole de reconnaissance pour ses 25 ans de carrière.

Baptisé « Prix ANJE 2024 », le gala de remise des prix récompense l'esprit d'entreprise et de commerce, ainsi que l'excellence dans un large éventail de domaines.

Créé dans le but de saluer les initiatives individuelles et collectives, l'événement reconnaît les efforts remarquables et les réalisations significatives qui stimulent le progrès socio-économique et promeuvent le bien-être des communautés.